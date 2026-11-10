திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற கோரி போராட்டம் நடத்துவோம்; அர்ஜுன் சம்பத் திட்டவட்டம்
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற கோரி போராட்டம் நடத்துவோம்; அர்ஜுன் சம்பத் திட்டவட்டம்
ADDED : நவ 10, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:41 PM
சென்னை: ஹிந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் கூறியதாவது: கோவை, மருதமலையில் 184 அடி உயர முருகர் சிலை அமைக்க பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கும் என, சிலர் உள்நோக்கத்துடன் வழக்கு தொடுத்து, தடை பெற்றுள்ளனர்.
நீதிமன்றம், அவர்கள் கூறும் காரணங்களை புறந்தள்ளி, முருகர் சிலை அமைக்க ஒத்துழைப்பு அளித்து வருகிறது. திருச்செந்தூரில், தங்கும் அறைகளை முன்பதிவு செய்யும் ஆன்லைன் முறை சிரமமாக உள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற, கோர்ட் உத்தரவிட்டும், கடந்த திமுக அரசு அதனை புறந்தள்ளியது.
வரும் கார்த்திகை தீபத்தன்று, கோர்ட் உத்தரவுபடி, தீபம் ஏற்ற வேண்டும். இதை வலியுறுத்தி, திருப்பரங்குன்றத்தில், ஹிந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் கோரிக்கை ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளோம். இவ்வாறு அர்ஜுன் சம்பத் கூறினார்.