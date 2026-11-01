மாநிலத்தின் பெருமைகளை நிலைநிறுத்த உறுதியேற்போம்; முதல்வர் விஜய்
மாநிலத்தின் பெருமைகளை நிலைநிறுத்த உறுதியேற்போம்; முதல்வர் விஜய்
UPDATED : நவ 01, 2026 11:53 AM
ADDED : நவ 01, 2026 10:05 AM
UPDATED : நவ 01, 2026 11:53 AM ADDED : நவ 01, 2026 10:05 AM
சென்னை: ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 1ம் தேதி தமிழ்நாடு நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. தமிழ்நாடு நாள் நல்வாழ்த்துகளை முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை: மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு மாநிலம் உருவான இந்நன்னாளில், நம் தமிழகத்தின் தனிப்பெருமைகளையும், வரலாற்றுச் சிறப்புகளையும் போற்றி மகிழ்வதோடு, அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு நாள் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தாய்மொழியாம் தமிழைக் காக்கவும், தமிழர் வாழும் பகுதிகளைத் தமிழ்நாட்டுடன் இணைக்கவும் போராடிய தியாகிகளின் வரலாறு தமிழினத்தின் உரிமை உணர்வுக்கும், ஒற்றுமைக்கும் என்றென்றும் வழிகாட்டியாகத் திகழும்.
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்நன்னாளில், அன்னைத் தமிழுக்கு நாளும் புகழ் சேர்த்து, தமிழர்களின் கலை, பண்பாடு மற்றும் பாரம்பரியத்தைப் பேணிக் காத்து, நமது மாநிலத்தின் பெருமைகளைத் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்திட உறுதியேற்போம். இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.