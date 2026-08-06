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மேற்காசியா நிலவரம்: பிரதமர் மோடியுடன் இஸ்ரேல் பிரதமர் ஆலோசனை

மேற்காசியா நிலவரம்: பிரதமர் மோடியுடன் இஸ்ரேல் பிரதமர் ஆலோசனை

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ADDED : ஆக 06, 2026 09:07 PM

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ADDED : ஆக 06, 2026 09:07 PM

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புதுடில்லி: பிரதமர் மோடியை தொலைபேசியில் அழைத்த இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு, மேற்காசியா நிலவரம் மற்றும் இரு நாட்டு உறவுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவிடம் இருந்து தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது. தொடர்ந்து பலம் பெற்று வரும் இந்தியா இஸ்ரேல் இடையிலான சிறப்பு பிராந்திய ஒத்துழைப்பு தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்களில் ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சி குறித்து ஆய்வு செய்தோம். மேற்காசியா நிலவரம் குறித்து கருத்துகளை பரிமாறிக் கொண்டோம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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