போரில் கொல்லப்பட்டவர்களுக்கு ஈரானிடம் இழப்பீடு கேட்பேன்: அதிபர் டிரம்ப்
போரில் கொல்லப்பட்டவர்களுக்கு ஈரானிடம் இழப்பீடு கேட்பேன்: அதிபர் டிரம்ப்
ADDED : ஆக 11, 2026 07:22 AM
ADDED : ஆக 11, 2026 07:22 AM
வாஷிங்டன்: கடந்த 50 ஆண்டுகளில் ஈரான் கொன்ற லட்சக்கணக்கான போராட்டக்காரர்களுக்கும், போரில் உயிரிழந்த 52,000 பேருக்கும் ஈரான் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்து உள்ளார்.
இது குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியதாவது: ஈரான் அணு ஆயுதத்தை பெறக்கூடாது என்பதற்காகவே, கடந்த ஐந்து மாத கால ராணுவ மோதல் துவங்கியது; தங்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதங்களுக்கு இழப்பீடு கோருவதை நான் காண்கிறேன்; ஆனால், நம்முடன் பேச்சு நடத்திய போது இது குறித்து ஒருபோதும் குறிப்பிடப்படவில்லை.
இருப்பினும், இது ஒரு சுவாரஸ்யமான யோசனைதான். அவர்கள் நடத்திய மோதல்கள் மற்றும் சாலையோரக் குண்டுவெடிப்புகளால் கொல்லப்பட்ட மற்றும் படுகாயமடைந்த மக்களுக்காக கப்பல் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டவர்கள் மற்றும் போரில் உயிரிழந்த ஆயிரக்கணக்கானோருக்காக நானும் இப்போது ஈரானிடமிருந்து இழப்பீடு கோருகிறேன். கடந்த 50 ஆண்டுகளில் ஈரான் கொன்ற லட்சக்கணக்கான அப்பாவிப் போராட்டக்காரர்களின் குடும்பங்களுக்கும் இழப்பீடு வழங்கப்பட வேண்டும்; இதில் கடந்த ஐந்து மாதங்களில் கொல்லப்பட்ட 52,000 பேரும் அடங்குவர்.
எதிர்காலத்தில் நடைபெறவுள்ள அனைத்துப் பேச்சுவார்த்தைகளிலும் இந்தக் கோரிக்கையை உறுதியாக முன்வைக்குமாறு எனது பிரதிநிதிகளுக்கு நான் உத்தரவிட்டுள்ளேன். இவ்வாறு அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.