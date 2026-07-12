தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/ உ.பி., முதல்வர் யோகியை பின்பற்றும் மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து!

உ.பி., முதல்வர் யோகியை பின்பற்றும் மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து!

உ.பி., முதல்வர் யோகியை பின்பற்றும் மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து!

ADDED : ஜூலை 12, 2026 12:55 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 12, 2026 12:55 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கொல்கட்டா: மேற்கு வங்கத்தில் முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. சமீபத்தில், தெற்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தின் பருய்பூர் என்ற இடத்தில், 12 வயது சிறுமியை பிரபாஸ் மோண்டல் என்பவனும், அவனது கூட்டாளிகளும் சேர்ந்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்தனர்.

பின், உடலை ஒரு குளத்தில் வீசி சென்றனர். கைதான பிரபாசை சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு அழைத்துச் சென்ற போலீசார், குற்றம் செய்ததை நடித்துக் காட்ட கூறினர். அப்போது, அங்கேயே அவரை சுட்டுக்கொன்றனர். ஆனால் போலீசாரோ, தப்பிக்க முயன்றதால் பிரபாஸ் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதாக தெரிவித்தனர்.

இதற்கு, முன்னாள் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்தனர். போலீசின் நடவடிக்கைக்கு எதிராக மம்தா ஊர்வலம் சென்ற போது, ஊர்வலத்தின் மீது முட்டைகளை மக்கள் வீசினர்.

'உ.பி.,யில் யோகி அரசு வன்கொடுமை செய்வோரை என்கவுண்டரில் கொல்கிறது; அதையே தான் மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்தும் பின்பற்றுகிறார்' என, எதிர்க்கட்சிகள் கூறுகின்றன.

'மம்தா முதல்வராக இருந்த போது, ஆர்.ஜி.கர் அரசு மருத்துவமனையில், பயிற்சி பெண் டாக்டர் ஒருவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டார். அப்போது, கொலையாளிக்கு ஆதரவாக போலீஸ் செயல்பட்டது. இனி அது நடக்காது. உ.பி., பாணியில் நடவடிக்கை இருக்கும்' என்கிறாராம் முதல்வர் சுவேந்து. தவிர, மம்தா ஆட்சியில் நடந்த வன்கொடுமை வழக்குகளில், போலீஸ் யாருக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டது போன்ற விபரங்களையும் தயாரித்து வருகிறாராம்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us