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/செய்திகள்/இந்தியா/﻿ பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்தினால் மூன்று மடங்கு அபராதம் விதிக்கப்படும்: மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து எச்சரிக்கை

﻿ பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்தினால் மூன்று மடங்கு அபராதம் விதிக்கப்படும்: மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து எச்சரிக்கை

﻿ பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்தினால் மூன்று மடங்கு அபராதம் விதிக்கப்படும்: மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து எச்சரிக்கை

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ADDED : ஜூலை 06, 2026 03:44 AM

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ADDED : ஜூலை 06, 2026 03:44 AM

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கொல்கட்டா: ''மேற்கு வங்கத்தில் அமலான புதிய சட்டத்தின்படி, கலவரத்தில் அரசு, தனியார் சொத்துக்களை சேதப்படுத்துவோரிடம் இருந்து, சேதத்தின் மதிப்பை விட, மூன்று மடங்கு அபராதம் வசூலிக்கப்படும்,'' என, அம்மாநில முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி எச்சரித்துள்ளார்.

மேற்கு வங்கத்தில் முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தலைமையில் புதிதாக பொறுப்பேற்ற பா.ஜ., அரசு சட்டம் - ஒழுங்கை பாதுகாக்க அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

இதற்காக கடந்த மாதம் 28ல், அம்மாநில சட்டசபையில் சட்டம் - ஒழுங்கு தொடர்பான இரண்டு மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. பொது அமைதியை காக்கவும், திட்டமிட்ட சதியை முறியடிக்கவும், அரசுக்கு கூடுதல் அதிகாரம் வழங்கும் வகையில் இவை நிறைவேற்றப்பட்டன.

இந்நிலையில், முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி, தன் சொந்த தொகுதியான பவானிபூரில் நேற்று முன்தினம் தொழிற் துறையினர் மற்றும் சமூக அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினார்.

அப்போது அவர் கூறியதாவது:

ஒவ்வொருவருக்கும் போராட்டம் நடத்த முழு உரிமை இருக்கிறது. ஆனால், அந்தப் போராட்டம் வன்முறையாக மாறிவிடக் கூடாது. தொழிற் நிறுவனங்களின் சொத்துக் களை சேதப்படுத்தும் அளவுக்கு கலவரமாக வெடித்து விடக்கூடாது.

தொழில் நிறுவனங்களை மூட வைப்பதையோ, சேதப்படுத்துவதையோ ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது.

அரசு மற்றும் தனியார் சொத்துக்களை சேதப்படுத்துவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக் களுக்கு சேதம் விளைவித்தால், அதற்கு காரணமானவர்கள் மூன்று கோடி ரூபாய் அபராதம் செலுத்த வேண்டும்.

அந்தத் தொகையை செலுத்த மறுத்தால், அவர்களது சொத்துக்களை ஏலம் விட்டு அரசு வசூலிக்கும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

இந்தக் கூட்டத்தின்போது, வெளிநாட்டு பல்கலை களை, மேற்கு வங்க மாநிலத்திற்குள் ஈர்க்க அரசு திட்டம் வைத்துள்ளதா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அதற்கு முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி கூறு கையில், ''உலகத் தரம் வாய்ந்த வெளி நாட்டு பல்கலைகள் தரமான திட்டங்களுடன் முன்வந்தால், அவற்றை மாநிலத்தில் அமைக்க அரசு தயாராக உள்ளது'' என்றார்.

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