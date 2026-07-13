கடலில் மாயமான மேற்குவங்க மீனவர்கள்; அழுகிய நிலையில் 9 பேர் சடலமாக மீட்பு
கடலில் மாயமான மேற்குவங்க மீனவர்கள்; அழுகிய நிலையில் 9 பேர் சடலமாக மீட்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:21 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:21 PM
கொல்கட்டா: வங்காள விரிகுடா கடலில் மாயமான மேற்கு வங்க மீனவர்களில் 9 பேர், அழுகிய நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த ஜூலை 2ம் தேதி கிழக்கு மிட்னாப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சங்கர்பூர் கடற்கரையிலிருந்து மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்றனர். சுமார் 10 முதல் 12 நாட்கள் கடலில் தங்கி மீன்பிடிக்கத் திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், ஜூலை 7ம் தேதி வரை கடல் சீற்றமாக இருக்கும் என்றும், மீனவர்கள் உடனடியாக கரைக்கு திரும்புமாறு வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்தது.
பல்வேறு மீனவர்கள் கரைக்கு திரும்பிய நிலையில், சங்கர்பூர் கடற்கரையிலிருந்து 15 பேர் சென்ற படகு மட்டும் கரை திரும்பவில்லை. இதனால், சந்தேகமடைந்த உறவினர்கள், அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அதன்பேரில், கடலில் தீவிர தேடுதல் வேட்டை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அப்போது, தெற்கு 24 பர்கனாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள பாகேர்ச்சார் கடற்கரையிலிருந்து சுமார் 5 கிமீ தொலைவில் உள்ள கடற்பகுதியில் படகின் பாகங்கள் மிதப்பதாக தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, அந்தப் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் 9 பேரின் உடல்கள் அழுகிய நிலையில் மீட்கப்பட்டது. எஞ்சிய 6 மீனவர்களை தொடர்ந்து தேடும் பணி நடந்து வருகிறது.