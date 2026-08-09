விஜய் அரசின் முதல் 100 நாள் சாதனைகள் என்னென்ன: பட்டியல் தயாரிக்கும் அரசுத்துறைகள்!
விஜய் அரசின் முதல் 100 நாள் சாதனைகள் என்னென்ன: பட்டியல் தயாரிக்கும் அரசுத்துறைகள்!
UPDATED : ஆக 09, 2026 10:40 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 09:48 PM
UPDATED : ஆக 09, 2026 10:40 PM ADDED : ஆக 09, 2026 09:48 PM
சென்னை: முதல்வர் விஜய் தலைமையில் தவெக அரசு பதவியேற்று 100 நாட்கள் நெருங்கும் நிலையில், இதுவரை செய்யப்பட்ட சாதனைகள் குறித்த பட்டியலை தயாரிக்க அதிகாரிகளுக்கு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டு உள்ளது.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 23ம் தேதி தமிழக சட்டசபைக்கு நடந்த தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக ஆகியன ஆதரவு அளித்தன. இதனையடுத்து விஜய், மே 10 ம் தேதி முதல்வராக பதவியேற்றுக் கொண்டார். ஊழலை சகித்துக் கொள்ள மாட்டேன் என பதவியேற்பின் போது முதல்வர் விஜய் அறிவித்து இருந்தார்.
இதன்படி
* ஊழல் மற்றும் லஞ்சம் கேட்டால் அது குறித்து புகார் அளிக்க வாட்ஸாப் எண் வெளியிடப்பட்டது.
* சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை உருவாக்கப்பட்டது.
* கூட்டுறவு வங்கிகளில் ரூ.75 ஆயிரம் வரையிலான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
* 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம்
* 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்
* அம்மா உணவகங்கள் சீரமைப்பு
* விவசாயிகளுக்கு சிறப்பு தொகுப்பு திட்டம்
* பத்திரப்பதிவுத்துறையில் முறைகேடுகளை தடுக்க நடவடிக்கை
* சட்டவிரோத குவாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், வெளி மாநிலங்களுக்கு கனிம வள ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிப்பு
* போதைப்பொருள் ஒழிப்புக்கு தனிப்படை
* குறுவை நெல் சாகுபடி ஊக்குவிப்புக்காக ரூ.134 கோடி சிறப்பு தொகுப்புத் திட்டம்
* அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் ரெய்டு
* ஜல்ஜீவன் 2.0திட்டம் மத்திய அரசுடன் பேசி கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது
* 3 வருடம் மூடியிருந்த ஸ்ரீரங்கம் கீழ வாசல்திறக்கப்பட்டது
* அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்கம் வழங்கும் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் அமல்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.
இன்னும் பல சாதனைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. வரும் ஆகஸ்ட் 17 ம் தேதி விஜய் முதல்வராக பதவியேற்று 100 நாட்கள் நிறைவு பெற உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு இந்த 100 நாட்களில் செய்யப்பட்ட சாதனைகளை துறை வாரியாக தயாரிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான பணிகளில் அதிகாரிகள் மும்முரமாக உள்ளனர்.