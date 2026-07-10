உங்களுக்கு என்ன தெரியும்; நீங்கள் பேசாதீர்கள்: ஒப்பந்த நிறுவன ஊழியர் பேச்சால் தவெக - எம்எல்ஏ ஷாக்
உங்களுக்கு என்ன தெரியும்; நீங்கள் பேசாதீர்கள்: ஒப்பந்த நிறுவன ஊழியர் பேச்சால் தவெக - எம்எல்ஏ ஷாக்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:57 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:57 AM
துாத்துக்குடி: துாத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி த.வெ.க., -- எம்.எல்.ஏ., சரவணன் தொடர்ந்து சர்ச்சைகளில் சிக்குவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார். தன்னிடம் தி.மு.க.,வினர் பேரம் பேசியதாக அவர் குற்றம் சாட்டிய நிலையில், தற்போது அவருக்கு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், ஸ்ரீவைகுண்டம், புதுக்குடியில் செயல்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக மொத்த கிடங்கில், அவர் நடத்திய ஆய்வு தொடர்பான வீடியோ, தற்போது சமூக வலைதங்களில் பரவி வருகிறது .
மொபைல்போன் பட்டாளத்துடன் ஆய்வுக்காக கிடங்கிற்கு சென்ற அவர், என்னென்ன பொருட்கள் வந்துள்ளன, எவ்வளவு பொருட்கள் இருப்பு உள்ளன என்பது குறித்து அங்கிருந்த அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.
அரிசி மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களை ஒரு லாரியில் ஏற்றிக் கொண்டிருந்ததை பார்த்த சரவணன், அந்த லாரியை ஆய்வு செய்தார். லாரியின் முன்புறம் மற்றும் பின்புறத்தில் இருந்த பதிவு எண்கள் அழிக்கப்பட்டு இருப்பதை கவனித்து, டிரைவரிடம் விளக்கம் கேட்டபோது, தனக்கு எதுவும் தெரியாது என, அவர் கைவிரித்துவிட்டார்.
அந்த லாரியின் டயர்கள் மோசமான நிலையில் இருந்ததால், வாகனத்தின் சட்டப்பூர்வ ஆவணங்கள், தகுதிச்சான்று, காப்பீடு உள்ளிட்டவை குறித்து சந்தேகமடைந்த சரவணன், லாரி ஒப்பந்தம் எடுத்த நிறுவனத்தினரை மொபைல்போனில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார்.
அப்போது, 'பின்னால் வரும் வாகனத்தை கவனிக்கும் கண்ணாடி இல்லை. லாரி டயர்கள் மோசமான நிலையில் உள்ளன.
'நானும் டிரைவராக இருந்தவன் தான். ஒரு பொருளை கொண்டு செல்லும் போது, காலதாமதம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும்' என, கேள்வி எழுப்பினார்.
எதிர்முனையில் பேசிய ஒப்பந்த நிறுவன மேனேஜர் முத்துராஜ் என்பவர், 'இதையெல்லாம் கேட்க நீங்கள் யார்? உங்களுக்கு லாரியை ப ற்றி என்ன தெரியும்.
'கான்ட்ராக்ட் பற்றி நீங்கள் பேசாதீர்கள். அப்படி தகவல் வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அதிகாரியிடம் பேசுங்கள்' என, பதில் அளித்தார். அதிர்ச்சியடைந்த சரவணன், 'நான் லைவ்வில் இருக்கிறேன். அத்தனை மீடியாவும் இருக்கிறது.
'உங்கள் லாரி விபரம் குறித்து வட்டார போக்குவரத்து அலுவலருக்கு அனுப்பி உள்ளேன்' எனக்கூற, தொடர்ந்து பேசிய மேனேஜர், 'லாரியின் சேஸ் நம்பர் குறித்து ஆன்லைன் மூ லம் சரி பா ர்த்துக் கொள்ளுங்கள். போனை வையுங்கள்' எனக்கூறி, இணைப்பை துண்டித்து வி ட்டார். இந்த வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.