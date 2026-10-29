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தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சருக்கு சிறையில் எண்ணெய் இல்லாத உணவு

தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சருக்கு சிறையில் எண்ணெய் இல்லாத உணவு

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UPDATED : அக் 29, 2026 08:12 AM

ADDED : அக் 29, 2026 05:24 AM

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UPDATED : அக் 29, 2026 08:12 AM ADDED : அக் 29, 2026 05:24 AM

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சென்னை: 'புழல் சிறையில், தனி அறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள, முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் துாக்கமின்றி தவிக்கிறார்' என, சிறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

அவர்கள் கூறியதாவது:


* மகேஷ், புழல் மத்திய சிறையில், முதல் வகுப்பு பிரிவில், தனி அறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்

* கட்டில், மெத்தை, நாற்காலி, மேஜை, மின் விசிறி வழங்கப்பட்டு உள்ளது

* நீதிமன்ற காவல் கைதி என்பதால், அவர், வழக்கமான உடை உடுத்த அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளது

* முதல் வகுப்பு கைதி என்பதால், அவர் அறையில் கழிப்பறை வசதி உள்ளது

* 'ஏசி' வசதி இல்லாததால், இரவு துாங்க முடியாமல் தவித்துள்ளார்

* மகேஷ் உடல்நிலையை காரணமாகக் கூறி, அவரது வழக்கறிஞர் சிறப்பு உணவு வழங்க, நீதிமன்றத்தில் அனுமதி பெற்றார். நீதிமன்ற உத்தரவை பின்பற்றி, டாக்டர்களின் அறிவுரையின்படி, எண்ணெய் இல்லாத உணவு, சாதம், ரசம், வேகவைத்த காய்கறிகள் வழங்கப்படுகிறது

* முதல் வகுப்பில் அடைக்கப்பட்டு இருப்பதால், வாரத்தில் மூன்று நாள் கோழிக்கறி குழம்புடன் உணவு வழங்கப்படும்

* இரவு உணவாக, சப்பாத்தி, கஞ்சி தரப்படுகிறது

* பொழுது போக்கிற்கு செய்தித்தாள்கள், புத்தகங்கள் படிக்கவும், அங்குள்ள நுாலகத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் அனுமதி தரப்பட்டுள்ளது

* முன்னாள் அமைச்சர் என்பதால், பாதுகாப்பு கருதி, மற்ற கைதிகள் அவரை சந்திக்க முடியாது

* எக்காரணத்தை முன்னிட்டும், வெளியில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் உணவு தரப்படாது

* நேற்று மகேஷ் நடை பயிற்சி சென்றார்

* சிறை விதிகளின்படி, வாரத்திற்கு இருமுறை அவரை, குடும்பத்தினர், வழக்கறிஞர்கள், நண்பர்கள் சந்திக்க அனுமதி அளிக்கப்படும்

* கொசு விரட்டி கொடுக்கப்பட்டபோதும், புழல் பகுதியில் கொசு தொல்லை அதிகம் என்பதால், துாங்குவதற்கு அவர் சிரமப்பட்டார்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

காவலில் எடுக்க மனு


தனியார் பள்ளிகளுக்கு, நிரந்தர அங்கீகாரம் வழங்குவதாக, 100 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக கூறப்படும் வழக்கில் கைதான, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷை, 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், நேற்று மனு தாக்கல் செய்தனர்.



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