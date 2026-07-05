அதிமுகவிற்குள் என்ன நடக்கிறது; தலைவர்கள் ஏன் வாய் திறக்கவில்லை; கேட்கிறார் திருமா
அதிமுகவிற்குள் என்ன நடக்கிறது; தலைவர்கள் ஏன் வாய் திறக்கவில்லை; கேட்கிறார் திருமா
ADDED : ஜூலை 05, 2026 01:59 PM
ADDED : ஜூலை 05, 2026 01:59 PM
சென்னை: அதிமுகவிற்குள் என்ன நடக்கிறது என்பது குறித்து அதிமுக தலைவர்கள் ஏன் வாய் திறக்காமல் இருக்கிறார்கள் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
சென்னையில் நிருபர்களிடம் திருமாவளவன் கூறியதாவது: அதிமுகவிற்குள் என்ன நடக்கிறது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் ஏதும் கருத்து சொல்லவில்லை. ஊடகவியலாளர்கள் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இடம் கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை எங்கள் போன்றோர் இடத்தில் தொடர்ந்து கேட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்கள். அதிமுகவை முழுவதுமாக தவெகவில் இணைப்போம் என்று தவெக தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது என்றால் அவர்களையும் நீங்கள் இது சரியா, ஜனநாயகமா? அரசியல் அறமா என்று கேட்க வேண்டும்.
குதிரைபேர புகார் உண்மையாக இருந்தால் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; கவர்னருக்கு அதிகாரம் இருந்தால் தலையிட வேண்டும். அதிமுகவிற்குள் என்ன நடக்கிறது என்பது குறித்து அதிமுக தலைவர்கள் ஏன் வாய் திறக்காமல் இருக்கிறார்கள். ஆவேசப்பட வேண்டியவர்கள், ஆத்திரப்பட வேண்டியவர்கள், தவெகவிற்கு எதிராக கொந்தளிக்க வேண்டியவர்கள் அமைதி காப்பதன் பொருள் என்ன? கவர்னரை சந்தித்து மனு கொடுப்பதை ஒரு கடமையாக செய்கிறார்கள். எங்கள் கட்சியை சீர்குலைக்க பார்க்கிறார்கள். இதனை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்ற குரலும் எழவில்லை.
பொதுமக்களே இது நியாயமா, என்று மக்களிடம் முறையீடும் செய்யவில்லை. ஊடகவியலாளர்களும் அதிமுக தலைமையை பார்த்து எழுப்ப வேண்டிய கேள்விகளை எழுப்பவில்லை. குதிரை பேரம் நடப்பதாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படும் கட்சிகளிடம், கட்சியின் தலைவர்களிடம் கேள்வி எழுப்பவில்லை. இடையில் இருக்கும் எங்களை போன்றோரிடம் கேள்வி எழுப்புவதால் எந்த பயனும் இல்லை. குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுவது யார், தவெக என்றால் தவெக தலைமையிடம் நேராக கேளுங்கள். திமுக ஈடுபடுகிறது என்றால் திமுக தலைமையிடம் கேளுங்கள். இவ்வாறு திருமாவளவன் கூறினார்.