தவெக - எம்.எல்.ஏ., மீது என்ன நடவடிக்கை?: ஐ.ஏ.எஸ்.,கள் எதிர்பார்ப்பு
தவெக - எம்.எல்.ஏ., மீது என்ன நடவடிக்கை?: ஐ.ஏ.எஸ்.,கள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : நவ 12, 2026 05:53 AM
ADDED : நவ 12, 2026 05:53 AM
சென்னை: பெண் கலெக்டருக்கு வாட்ஸாப்பில் ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக கூறப்படும் த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., மீது, அரசு எடுக்க உள்ள நடவடிக்கை என்னவென்று, சக ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பதாக, தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட கலெக்டராக இருப்பவர் பத்மஜா. இவருக்கு கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ், வாட்ஸாப்பில் ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாகவும், இது குறித்து பத்மஜா, தலைமைச் செயலர் சாய்குமாரிடம் புகார் அளித்ததாகவும் தகவல் வெளியானது. இதற்கு, எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ் மறுப்பு தெரிவித்த நிலையில், பெண் கலெக்டர் தரப்பில் எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
சம்பவம் தொடர்பாக, 10 நாட்களுக்கு முன்பு, கலெக்டர் பத்மஜாவின் கணவரும், விழுப்புரம் மாவட்ட கலெக்டருமான ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான், தலைமைச்செயலர் சாய்குமாருக்கு, புகார் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். இந்த புகார் கடிதம் குறித்து, தற்போது பரபரப்பாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சம்பந்தப்பட்ட எம்.எல்.ஏ., மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன. இது, அரசுக்கு கடும் நெருக்கடியை கொடுத்துள்ளது.
இந்த பிரச்னையில், முதல்வர் விஜய் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறார் என்பதை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பதாக, ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் தரப்பில், தகவல் வெளியாகி உள்ளது.