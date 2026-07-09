ஆண்டு செயல் திட்டம் என்ன? அதிகாரிகளிடம் முதல்வர் கேட்பு!
ஆண்டு செயல் திட்டம் என்ன? அதிகாரிகளிடம் முதல்வர் கேட்பு!
ADDED : ஜூலை 09, 2026 12:39 AM
ADDED : ஜூலை 09, 2026 12:39 AM
சென்னை: துறை வாரியான ஆய்வு கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அதிகாரிகளிடம், ஆண்டு செயல் திட்டங்கள் குறித்து, முதல்வர் விளக்கம் கேட்டுள்ளார்.
தமிழக பட்ஜெட் விரைவில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இதை தொடர்ந்து, துறை வாரியாக மானிய கோரிக்கைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு, புதிய அறிவிப்புகளும் வெளியிடப்பட உள்ளன.
இதற்காக, துறை வாரியாக ஆய்வு கூட்டங்களை, முதல்வர் விஜய் நடத்தி வருகிறார். நேற்று காலை ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை, பிற்பகலில், பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை தொடர்பான ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது.
இதில், துறை அமைச்சர்கள், செயலர்கள் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
துறை வாரியாக என்னென்ன திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன; என்னென்ன திட்டங்களை பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கலாம் என, துறை செயலர்கள் எடுத்துரைத்தனர்.
அப்போது பேசிய முதல்வர் விஜய், ''ஒவ்வொரு துறையிலும் ஓராண்டு, மூன்றாண்டு, ஐந்தாண்டு செயல் திட்டங்களை வகுத்து செயல் படுத்த வேண்டும்,'' என்றார்.
ஓராண்டில் செயல் படுத்த வேண்டிய திட்டங்கள் குறித்து, அதிகாரிகளிடம் கேள்வி எழுப்பி பதில் பெற்றார். ஆணவ கொலை தடுப்பு தொடர்பாகவும், இக்கூட்டத்தில் விவாதம் நடத்தப்பட்டு உள்ளது.