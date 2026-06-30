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/செய்திகள்/இந்தியா/'வாட்ஸாப்'பில் மொபைல் எண்ணுக்கு மாற்றாக பயனர் பெயர்; வருகிறது புதிய வசதி

'வாட்ஸாப்'பில் மொபைல் எண்ணுக்கு மாற்றாக பயனர் பெயர்; வருகிறது புதிய வசதி

'வாட்ஸாப்'பில் மொபைல் எண்ணுக்கு மாற்றாக பயனர் பெயர்; வருகிறது புதிய வசதி

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ADDED : ஜூன் 30, 2026 06:10 PM

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ADDED : ஜூன் 30, 2026 06:10 PM

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நமது நிருபர்

'வாட்ஸாப்'பில் ஒருவரை தொடர்புகொள்ள மொபைல் போன் எண் இல்லாமல், பயனர் பெயர் வாயிலாக தொடர்பு கொள்ளும் புதிய வசதியை, அந்நிறுவனம் ஆரம்பித்துள்ளது. அடுத்த சில மாதங்களில் இந்த வசதி பயன்பாட்டுக்கு வர உள்ளது.

'மெட்டா' நிறுவனத்தின் கீழ் செயல்படும், 'வாட்ஸாப்' தகவல் பரிமாற்ற செயலியில் குறுந்தகவல் முதல் வீடியோ, படங்கள், கோப்புகள் என அனைத்தையும் பகிர முடியும். 'வாட்ஸாப்'பில் புதிதாக ஒருவருக்கு கோப்புகளோ, படங்களோ அனுப்ப வேண்டும் எனில் அவரது, 'வாட்ஸாப்' கணக்கிற்கான மொபைல் போன் எண்ணை பெற்று அதன் மூலமாக மட்டுமே அனுப்ப முடியும்.

அவருக்கு நம்முடைய எண்ணும் தெரியவரும். ஒருமுறை மட்டுமே ஒருவரை தொடர்புகொள்ள வேண்டும் என்ற நிலையில், மொபைல் எண்ணை வழங்குவது ஒருவரின் தனியுரிமையை பாதிப்பதாக கூறப்பட்டு வந்தது. எனவே பயனரின் தனியுரிமையை பாதுகாக்க மொபைல் போன் எண்ணுக்கு மாற்றாக பயனர் பெயரில், 'வாட்ஸாப்' கணக்கை பராமரிக்கும் சேவையை அந்நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.

இந்த வசதியை பயன்படுத்த, 'வாட்ஸாப்' செயலியை, 'அப்டேட்' செய்து, அதன் பின், 'செட்டிங்ஸ் - அக்கவுண்ட்ஸ் - பயனர் பெயர் பகுதிக்கு சென்று, கிடைக்கும் பெயரை தேர்வு செய்து உறுதிப்படுத்தலாம். பயனர் பெயரை பின்னர் மாற்றவோ, நீக்கவோ முடியும். இந்த சேவை இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் முழுமையாக பயன்பாட்டுக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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