'வாட்ஸாப்' தகவலுக்கு 'நோ' என பதிலளித்தால் வங்கிக் கணக்கில் பணம் 'அபேஸ்': புதுவித இணைய மோசடி குறித்து எச்சரிக்கை
'வாட்ஸாப்' தகவலுக்கு 'நோ' என பதிலளித்தால் வங்கிக் கணக்கில் பணம் 'அபேஸ்': புதுவித இணைய மோசடி குறித்து எச்சரிக்கை
ADDED : அக் 15, 2026 09:57 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:57 PM
ஹைதராபாத்: இணைய மோசடி வழியாக பணம் பறிக்கும் சம்பவங்கள் புது புது வடிவம் எடுத்து வருகின்றன. 'டிஜிட்டல் கைது' மோசடி, வாகனத்துக்கான போலி அபராத மோசடி வகையில், தற்போது வங்கி கணக்கில் இருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக, 'வாட்ஸாப்' தகவல் பரிமாற்ற செயலி மூலம் போலி குறுஞ்செய்தி அனுப்பி பணம் பறிக்கும் சம்பவம் துவங்கி உள்ளது.
இதுகுறித்து ஹைதராபாத் போலீஸ் கமிஷனர் வி.சி.சஜ்ஜனார் கூறியதாவது:
அறிமுகம் இல்லாத எண்ணிலிருந்து, 'வாட்ஸாப்'புக்கு, உங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து குறிப்பிட்ட தொகை எடுக்கப்பட்டதாக முதலில் போலி தகவல் வரும்.
அதை தொடர்ந்து, இந்த பணப் பரிவர்த்தனையை நீங்கள் செய்யவில்லை என்றால் உடனே, 'நோ' என, பதில் அனுப்பும்படி மற்றொரு தகவல் வரும்.
கணக்கில் பணம் பறிபோய்விட்டதோ என்ற பதற்றத்தில் தகவலை சரிபார்க்காமல், 'நோ' என பதில் அனுப்பினால், அந்தச் செய்தியில் மறைந்திருக்கும் மென்பொருள் செயல்பட தொடங்கும். இதன் மூலம் அந்த தகவலை அனுப்பிய மோசடி நபர்கள் உங்கள் மொபைல் போனை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து, வங்கி கணக்கிலுள்ள பணத்தை மொத்தமாக திருடுகின்றனர்.
ஓ.டி.பி., தேவையில்லை
இதற்கு ஓ.டி.பி., எனப்படும் ஒரு முறை கடவுச்சொல்லை தெரிவிக்கவோ, சந்தேகத்துக்குரிய லிங்கை அழுத்தவோ தேவையில்லை.எனவே, வங்கி பரிவர்த்தனை தொடர்பாக அறிமுகமில்லாத எண்களிலிருந்து வரும், 'வாட்ஸாப்' செய்திகளுக்கு, 'ஆம்' அல்லது 'இல்லை' என எந்த பதிலும் அனுப்ப வேண்டாம்.
பதற்றமடையாமல் அந்த எண்ணை பிளாக் செய்து, உரையாடலை நீக்கிவிடுங்கள். உங்கள் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ செயலியில் நேரடியாக சரிபார்க்கவும். வங்கிகள், 'வாட்ஸாப்' மூலம் இவ்வாறு பதில் கேட்பதில்லை.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.