எங்கே செல்லும் தங்கத்தின் பாதை; ஓராண்டில் இல்லாத விலைச்சரிவு
எங்கே செல்லும் தங்கத்தின் பாதை; ஓராண்டில் இல்லாத விலைச்சரிவு
UPDATED : நவ 20, 2026 11:28 AM
ADDED : நவ 20, 2026 11:26 AM
UPDATED : நவ 20, 2026 11:28 AM ADDED : நவ 20, 2026 11:26 AM
தொடர்ந்து சரிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கும் தங்கம் விலை, ஓராண்டுக்கு முந்தைய விலையை எட்டியிருக்கிறது.
கடந்த 2025 நவம்பர் 21ல் ஆபரண தங்கம் பவுன் ரூ.91 ஆயிரத்து 680 ஆக இருந்தது. நவ.,22ல் ரூ.92 ஆயிரத்து 280 ஆக உயர்ந்து விட்டது.
அப்போது முதல் உயர்ந்து கொண்டே சென்ற தங்கம், இந்தாண்டு ஜனவரி மாதம் உச்சத்துக்கு சென்றது.
ஜன.,29 அன்று ஆபரண தங்கம் பவுன் ரூ.ஒரு லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 400 என்ற வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டியது.
அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியத் தொடங்கிய விலை, இப்போது பவுன் 92 ஆயிரத்து 80 ரூபாய் என்ற நிலையை எட்டியிருக்கிறது.
காரணம்
இதற்கான முக்கிய காரணம், அமெரிக்க ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்த முடிவு செய்திருப்பது தான்.
வட்டி விகிதம் உயர்ந்தால், முதலீட்டாளர்கள் பலரும் தங்கத்தை கைவிட்டு, நிரந்தர வருமானம் தரக்கூடிய
அமெரிக்க அரசு பத்திரங்கள், நிரந்தர வைப்புத்தொகை என்று மாறி விடுவர்.
அந்த எதிர்பார்ப்பில் தான் தங்கம் விலை சரிந்து கொண்டிருக்கிறது.
இந்தியாவில் தங்கம் விலைச்சரிவுக்கு இன்னொரு முக்கிய காரணமும் உண்டு. சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் விலை டாலரில் முடிவு செய்யப்படுகிறது.
தற்போது அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு, தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.
கடந்த 7 மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு ரூபாய் மதிப்பு உயர்ந்திருக்கிறது. இதுவும், தங்கம் விலை சரிவதற்கான இன்னொரு காரணமாக உள்ளது. வரும் நாட்களில், அமெரிக்க வட்டி விகிதமும் உயர்ந்து, இந்திய ரூபாய் மதிப்பும் வலுவடைந்தால், தங்கம் விலை மேலும் சரியக்கூடும் என்கின்றனர், சந்தை ஆய்வாளர்கள்.