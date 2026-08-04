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ஐஏஎஸ் அதிகாரி விசாகன் எங்கே? தேடுகிறது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ்

ஐஏஎஸ் அதிகாரி விசாகன் எங்கே? தேடுகிறது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ்

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ADDED : ஆக 04, 2026 05:55 AM

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ADDED : ஆக 04, 2026 05:55 AM

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சென்னை: கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், டாஸ்மாக் நிறுவனம் வாயிலாக மதுபானங்கள் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை உள்ளிட்டவைகளில், பல கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடந்துள்ளது தொடர்பாக, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது நெருங்கிய நண்பர் ரத்தேஷ்ராஜ் மற்றும் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் முன்னாள் மேலாண்மை இயக்குனரும், ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரியுமான விசாகன் உட்பட, ஏழு பேரின் பெயர்கள், வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

இவ்வழக்கில், செந்தில் பாலாஜியின் நெருங்கிய நண்பர்கள் கரூரைச் சேர்ந்த ரமேஷ், 43, கார்த்திக், 45 ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு, சிறை யில் அடைக்கப்பட்டுள்ள னர். செந்தில் பாலாஜி முன்ஜாமின் பெற்றுள்ளார். இதனால், மற்றவர்களை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் தீவிரமாக தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.அவர்கள் கூறியதாவது:

டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் தேடப்படும் ரத்தேஷ்ராஜ், ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி விசாகன் உள்ளிட்டோர் தலைமறைவாக உள்ளனர். இவர்களுக்கும், முறைகேடுக்கும் நேரடி தொடர்பு இருப்பதால் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டி உள்ளது. அதற்காக அவர்களை தேடி வருகிறோம்.

விசாகன் மருத்துவ விடுப்பில் சென்று இருப்பதாக, எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது. ஆனால், அவர் வீட்டில் இல்லை. எங்கே இருக்கிறார் என்பது குறித்து விசாரித்து வருகிறோம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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