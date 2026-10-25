தமிழகத்தில் கனமழை எங்கே!

UPDATED : அக் 25, 2026 09:55 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:53 PM
UPDATED : அக் 25, 2026 09:55 PM ADDED : அக் 25, 2026 09:53 PM
சென்னை:
தமிழகத்தில் முன்கூட்டியே துவங்கிய வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக பல மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. நீலகிரியில் பல இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது.
இன்று புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி ஆகிய 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டது.
நீலகிரி, கோவை , திருப்பூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டது.கோவை, திருப்பூர், திண்டுக்கல், உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்தது. இதனால், சாலைகளில் வெள்ளநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
மழை விவரம்
இன்று இரவு 8:30 மணி வரை, பதிவான மழைப்பொழிவு( சென்டிமீட்டரில்)
ஒத்தக்கால் மண்டபம்(கோவை)- 15.2
காரத்தொழுவு(திருப்பூர்)- 13.1
மடத்துப்பாளையம்(ஈரோடு) -11.0
நல்லாம்பாளையம்(திருப்பூர்) -10.6
வாரப்பட்டி (கோவை)-8.7
கொளத்துப்பாளையம் (திருப்பூர்)-8.6
அப்பியம்பட்டி (திண்டுக்கல்)-8.5
வெள்ளலூர் (கோவை)-8.4
பருத்தியூர்(திண்டுக்கல் )- 8.0
தாராபுரம்(திருப்பூர்) -7.8
பக்கிரிபாளையம்( விழுப்புரம் ) -7.8
தொண்டாமுத்துார்(கோவை)- 7.6
கொடைக்கானல் (திண்டுக்கல்)-7.4
கன்னிவாடி(திருப்பூர்)- 7.1
புஷ்பத்தூர்( திண்டுக்கல்) -6.8
வெள்ளிமலைபட்டினம்(கோவை)- 6.7
கிணத்துக்கடவு(கோவை) -6.6
மதுக்கரை (கோவை)-6.6
கீரனூர்(திண்டுக்கல்)- 6.4
கோதவாடி (கோவை)-6.0
கொணவக்கரை (நீலகிரி)-5.9
வடகரை(கரூர் )- 5.8
ஆச்சிப்பட்டி(கோவை)- 5.7
அமராவதி அணை( திருப்பூர்)-5.7
எடப்பள்ளி( நீலகிரி)- 5.6
மண்டபம்(ராமநாதபுரம்) -5.6
கெங்கரை( நீலகிரி)-5.52
நெகமம்(கோவை)- 5.4
வடசித்துார்( கோவை) 5.4
கோடநாடு( நீலகிரி)-5.4
தென்கரை (கோவை)-5.3
நெல்லிக்குப்பம்( கடலூர் )- 5.3
கோரிகடவு(திண்டுக்கல்)-5.2 செமீ மழை பதிவாகி உள்ளது.