டிரம்பை கொல்ல திட்டமா; பாதுகாப்பு மீறலால் வெள்ளை மாளிகை தற்காலிகமாக மூடல்
டிரம்பை கொல்ல திட்டமா; பாதுகாப்பு மீறலால் வெள்ளை மாளிகை தற்காலிகமாக மூடல்
ADDED : நவ 10, 2026 06:45 AM
ADDED : நவ 10, 2026 06:45 AM
வாஷிங்டன்; அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகை தற்காலிகமாக மூடப்பட்டு இருக்கிறது. பாதுகாப்பு மீறல் சம்பவம் எதிரொலியாக இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது.
நவ.9ம் தேதி வெள்ளை மாளிகையின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள லாபெயட் சதுக்கம் அருகே அதிவேகத்தில் வந்த கார் ஒன்று அங்கிருந்த வழிகாட்டி பலகை மீது மோதியது. காரை ஓட்டி வந்தவர், அங்கே இருந்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, அவர்களை தாக்கவும் முயன்றுள்ளார்.
ரகசிய பாதுகாப்பு பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் அந்த நபரை கைது செய்து விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்த அதே தருணத்தில் மர்ம நபர், லாபெயட் பூங்கா வடமேற்கு பகுதியில் இருந்து தடுப்பு வேலியை தாண்டி குதித்துள்ளார். அவரையும் பாதுகாப்பு படையினர் மடக்கி கைது செய்தனர்.
ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த இரு பாதுகாப்பு அத்துமீறல் சம்பவங்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின. இவ்விரு சம்பவங்களுக்கும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு இருக்கிறதா என்று விசாரணையை பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தொடங்கி உள்ளனர்.
பாதுகாப்பு அத்துமீறல் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த தருணத்தில் வெள்ளை மாளிகையின் உள்ளே அதிபர் டிரம்ப் இருந்துள்ளார். வெள்ளை மாளிகையில் இருந்தவர்கள் உடனடியாக அகற்றப்பட்டனர். மாளிகையை சுற்றியுள்ள சாலைகளில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டு, கண்காணிப்பும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. வெள்ளை மாளிகை வளாகமும் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது.
மர்ம நபர்களின் அத்துமீறல்கள், அதிபர் டிரம்பை கொல்வதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட சதித்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம், கைது செய்யப்பட்டவர் யார் என்பது பற்றிய விசாரணைகள் தொடங்கி உள்ளன என்று பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.