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குவாரி முறைகேடுகள் குறித்து விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை: கனிம வளத்துறை நடவடிக்கை

குவாரி முறைகேடுகள் குறித்து விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை: கனிம வளத்துறை நடவடிக்கை

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 04:39 AM

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 04:39 AM

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சென்னை: கடந்த ஆட்சி காலங்களில், கருங்கல், மணல் குவாரிகளில் நடந்த முறைகேடுகள் குறித்து, வெள்ளை அறிக்கை தயாரிக்க, கனிமவளத் துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

கடந்த ஆட்சிக் காலங்களில் விதிகளை மீறி கனிமங்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்டது குறித்து, அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து அறிக்கைகள் தயாரித்தனர். இதன் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

இதில், பெரும்பாலான இடங்களில் அபராத தொகை வசூலிக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. தற்போது, ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், அபராத தொகை குறித்த விபரங்கள், உயரதிகாரிகள் ஆய்வுக்கு சென்றன.

குறிப்பிட்ட சில இடங்களில், அரசியல் தலை யீடால், அபராத தொகை வெகுவாக குறைக்கப்பட்டு, அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது தெரியவந்தது. இது மட்டுமல்லாது, அளவுக்கு அதிகமாக கனிமங்கள் எடுக்கப்பட்ட வகையிலும், அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இது குறித்து, கனிம வளத் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில், கனிமங்கள் எடுப்பதில் ஏற்பட்ட வருவாய் இழப்புகள் குறித்து, ஆய்வு செய்து வருகிறோம். அபராத குறைப்பு தொடர்பாகவும் விபரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

ஒவ்வொரு கனிமம் வாரியாகவும், மாவட்டம் வாரியாகவும் இழப்பு விபரங்கள் திரட்டப்பட்டு வருகின்றன. இதன் அடிப்படையில், வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவதற்கான பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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