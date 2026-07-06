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மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமித்துள்ளவர்கள் யார்; பதில் கோரும் ஐகோர்ட் கிளை

மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமித்துள்ளவர்கள் யார்; பதில் கோரும் ஐகோர்ட் கிளை

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ADDED : ஜூலை 06, 2026 07:54 PM

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ADDED : ஜூலை 06, 2026 07:54 PM

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மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை ஆக்கிரமித்துள்ளவர்களின் பெயர், முகவரி விபரங்களை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.

சேலம் ராதாகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் மற்றும் அதன் உபகோவில்களுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை பாதுகாக்க வேண்டும். புனரமைப்பு பணியை விரைந்து முடித்து கும்பாபிஷேகம் நடத்த அறநிலையத்துறை, கோவில் நிர்வாகத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும்.இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

கோவில் தரப்பு: மீனாட்சி அம்மன் மற்றும் அதன் உபகோயில்களுக்கு சொந்தமாக மதுரை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, திருச்சி, புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களில் 1233.98 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. 133 பிளாட்கள், 108 கடைகள், மதுரை எழுகடல் வணிக வளாகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சொத்துக்கள் உள்ளன.

செல்லுாரில் 8.37 ஏக்கர் நிலம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு ஏக்கரில் உள்ளவர்கள் வாடகைதாரர்களாக தொடர சம்மதித்துள்ளனர். மற்றவர்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது எனக்கூறி ஆவணங்களை தாக்கல் செய்தது.

நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: தீ விபத்தில் சேதமடைந்த வீரவசந்தராயர் மண்டபம் புனரமைப்பு பணி எப்போது முழுமையடையும், பிரசாதம் தயாரிக்கும் சமையல் கூடத்தை நவீன முறையில் அமைக்கும் வகையில் அது எப்போது வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்படும்.

கோவிலுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை ஆக்கிரமித்துள்ளவர்களின் பெயர்,முகவரி, அவர்கள் எந்த நோக்கத்திற்காக ஆக்கிரமித்துள்ளனர் விபரங்களை அறநிலையத்துறை தரப்பில் ஜூலை 20ல் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.

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