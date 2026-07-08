தமிழகத்திற்கு துரோகம் செய்தது யார்?: பாஜ - காங் மோதல்
தமிழகத்திற்கு துரோகம் செய்தது யார்?: பாஜ - காங் மோதல்
ADDED : ஜூலை 08, 2026 10:03 PM
ADDED : ஜூலை 08, 2026 10:03 PM
சென்னை: 'தமிழகத்திற்கு துரோகம் செய்தது யார்' என, தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் இடையே, கடும் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.
அவர்களின் அறிக்கை:
நயினார் நாகேந்திரன்:
தமிழக உரிமைகளை, பிற மாநிலங்களுக்கு விட்டு கொடுத்து, துரோகம் செய்தது காங்கிரஸ். தமிழக அமைச்சரவையில் அங்கம் வகித்தும், மேகதாது அணை விவகாரத்தில், தமிழக விவசாயிகளுக்கு துரோகம் செய்ய துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
கூட்டாட்சி தத்துவத்தை, பல முறை தீயிட்டு கொளுத்திய காங்கிரஸ், தற்போது மாநில உரிமைகள் குறித்து பேசுவது, சாத்தான் வேதம் ஓதுவது போல் உள்ளது.
மாணிக்கம் தாகூர்:
நதி நீர் விவகாரம் உட்பட, இரு மாநிலங்களுக்கு இடையிலான எந்த பிரச்னையையும், சுமூகமாக தீர்க்க வேண்டியது, பிரதமரின் கடமை. உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் படி, பிரச்னைக்கு சுமூக தீர்வு காணாமல், இரு மாநிலங்களுக்கிடையே மோதலை ஏற்படுத்தும் வகையில், அரசியல் நாடகத்தை பா.ஜ., அரசு அரங்கேற்றி வருகிறது.
'மேகதாது அணை கட்டுவதை, ராகுலும், கார்கேவும் தடுக்க வேண்டும்' எனக் கூறும் நயினார் நாகேந்திரனால், 'மேகதாது அணை கட்ட வலியுறுத்த மாட்டோம்' என, கர்நாடக பா.ஜ., தலைவரிடம் ஒப்புதல் பெற்றுத் தர முடியுமா? அவர் ஏன் வெற்று கூச்சல் போடுகிறார் என்பது தெரியவில்லை.
யார் துரோகம் செய்கின்றனர் என்பது தமிழக மக்களுக்கு தெரியும். அதனால்தான், காங்கிரஸை அதிகாரத்தில் பங்கு பெற வைத்துள்ளனர். பா.ஜ.,வை விரட்டி அடித்திருக்கின்றனர்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.