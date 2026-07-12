பிஎஸ்என்எல் சாட்டிலைட் போன் யாரெல்லாம் பயன்படுத்த முடியும்; ரீசார்ஜ் கட்டண விவரம் இதோ!
பிஎஸ்என்எல் சாட்டிலைட் போன் யாரெல்லாம் பயன்படுத்த முடியும்; ரீசார்ஜ் கட்டண விவரம் இதோ!
UPDATED : ஜூலை 12, 2026 11:18 AM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:08 AM
UPDATED : ஜூலை 12, 2026 11:18 AM ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:08 AM
- சிறப்பு செய்தியாளர் -
பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் ஒரு லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 166 ரூபாய் விலையில் சாட்டிலைட் போன் ஒன்றை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த போனை யாரெல்லாம் பயன்படுத்த முடியும், கட்டண விவரம் என்ன என்ற விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
பி.எஸ்.என்.எல்., அறிமுகம் செய்துள்ள இந்த போன், வழக்கமான மொபைல் போன், ஸ்மார்ட் போன்றது அல்ல; வழக்கமாக பயன்படுத்தப்படும் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடுத்தல், ரீல்ஸ் பார்ப்பது உள்ளிட்டவைக்காக பயன்படுத்த முடியாது. தொலைதூரங்களில் பணியாற்றுபவர்களுக்கும், பேரிடர் காலங்களில் பயன்படுத்துவதற்கும் என பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
செயல்படுவது எப்படி
செயற்கைக்கோள் வழியாக தொலைத்தொடர்பு வசதிகளை வழங்கும் இன்ஸ்மார்ட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் இந்த மொபைல்போன் சேவையை வழங்குகிறது. வழக்கமான போன்கள் மொபைல்போன் டவரை தொடர்பு கொண்டு சேவை வழங்கும் நிலையில், சாட்டிலைட் போன்கள், செயற்கைக்கோளை தொடர்பு கொள்ளும். இதன் மூலம் வாய்ஸ் கால் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் செய்ய முடியும்.
யாருக்கு பயன்படும்
இந்த போன் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள், கடலோர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுபவர்கள், அவசரகால பேரிடர் படையினர், சுரங்க நிறுவனங்கள், தொலைதூர பகுதிகளில் செயல்படும் தொழிற்சாலை மையங்கள், சாகசங்களில் ஈடுபடுபவர்கள், ஆன்மீக யாத்ரிகர்கள் ஆகியோருக்கு பெரிதும் பயன்படும். மேலும், இயற்கை பேரிடர் காலங்களில், மாலுமிகள், மொபைல்போன் டவர்கள் செயல்பட முடியாத நேரங்களில் இந்த சாட்டிலைட் போனின் பணி முக்கியமானதாக இருக்கும்.
யார் வாங்கலாம்
இந்த போனை எளிதில் யாரும் வாங்கிவிட முடியாது. இதனை வாங்குவதற்கும், பயன்படுத்துவதற்கும் மத்திய தகவல் தொடர்புத்துறையிடம் அனுமதி பெற வேண்டும். அனுமதி பெறாமல் வாங்கினால் சட்டரீதியான நடவடிக்கையை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் போதும், சாட்டிலைட் போன் வைத்திருந்தால் அதனை அதிகாரிகளிடம் முன்கூட்டியே தெரிவித்து அனுமதி பெற வேண்டியது கட்டாயம். இல்லையெனில், போன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு விடும்.
இவ்வளவு விலை ஏன்
இந்த போன் விலை ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டுவதற்கு முக்கிய காரணம் அதன் பின்னால் இருக்கும் தொழில்நுட்பம் ஆகும். செயற்கைக்கோளை தொடர்பு கொள்ள, தேவையான கருவிகள், ஆன்டெனாக்கள், செயற்கைக்கோள் இணைப்பு கருவிகள் ஆகியவற்றின் விலை அதிகம். மேலும், இந்த போன்கள் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே தயாரிக்கப்படுகின்றன. இதுவம் இந்த போன் விலை அதிகமாக இருப்பதற்கு முக்கிய காரணமாகும்.
ரீசார்ஜ் கட்டணங்கள்
சாட்டிலைட் போனில் பேசுவதற்கு தேவையான ரீசார்ஜ் கட்டணங்களும் , வழக்கமான மொபைல் போன் கட்டணங்களை விட செலவு அதிகமானதாக உள்ளது.
வழக்கமான போன்களில் ப்ரீபெய்டு கட்டணம், போஸ்ட் பெய்டு கட்டணம் என உள்ளது. ப்ரீபெய்டு கட்டணத்தில் மாதாந்திர கட்டணம், 3 மாதத்திற்கு ஒரு முறை, ஆண்டுக்கு ஒரு முறை, டாப் அப், நெட் கட்டணம் என பல வகை உண்டு. போஸ்ட் பெய்டு கட்டணங்களில் பிளான் அடிப்படையில் சலுகைகள் கிடைக்கும்.
ஆனால் சாட்டிலைட் போன் கட்டணமோ, இதை காட்டிலும் பல மடங்கு அதிகமாகும்.
ப்ரீபெய்டு திட்டங்கள்
அரசுக்கு: மாதம் 3,500 ரூபாய்( 20 நிமிடம் பேசி கொள்ளலாம்/ இலவச எஸ்எம்எஸ்)அல்லது ஆண்டு கட்டணமாக 38,500 செலுத்தி(240 நிமிடங்கள் பேசி கொள்ளலாம். எஸ்எம்எஸ் இலவசம்)
வணிக பயன்பாடு: மாதத்திற்கு 5,835 ரூபாய் செலுத்தி 30 நிமிடங்கள் பேசி கொள்ளலாம். இலவச எஸ்எம்எஸ். அல்லது ஆண்டுக்கு 64,185 ரூபாய் செலுத்தி 360 நிமிடங்கள் பேசி கொள்ளலாம். இலவச எஸ்எம்எஸ்
டாப் அப் திட்டங்கள் ரூ.200, ரூ,500, ரூ.1,000, ரூ.5,000 மற்றும் ரூ.10 ஆயிரம் செலுத்தி டாப் அப் செய்து கொள்ள முடியும்.
போஸ்ட் பெய்டு பிளான்
அரசு( ஜி1): மாதக் கட்டணம் ரூ.3,500/ ( 16 நிமிடம் பேசலாம். இலவச எஸ்எம்எஸ்)
அரசு (ஜி2): மாதக் கட்டணம் ரூ.5,835/ ( 30 நிமிடம் பேசலாம். இலவச எஸ்எம்எஸ்)
வர்த்தக நிறுவனங்கள்( சி1): மாதத்திற்கு ரூ.11,670 செலுத்தி 60 நிமிடங்கள் பேசலாம். இலவச எஸ்எம்எஸ்.
குறிப்பிட்ட சலுகையை தாண்டி பயன்படுத்தும் போது, அரசு பயனர்கள் ஒரு நிமிடம் பேசவும், எஸ்எம்எஸ் அனுப்பவும் ரூ.18 வர்த்தக நிறுவனங்கள் ஒரு நிமிடம் பேச ரூ.25ம் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.