அண்ணன் சீர் திட்டத்திற்கு யார் தகுதியானவர், விண்ணப்பிப்பது எப்படி? இதோ முழு விவரம்
அண்ணன் சீர் திட்டத்திற்கு யார் தகுதியானவர், விண்ணப்பிப்பது எப்படி? இதோ முழு விவரம்
ADDED : நவ 17, 2026 04:40 PM
ADDED : நவ 17, 2026 04:40 PM
தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் விவரம்;
* திருமண தேதிக்கு 60 நாட்களுக்கு முன்பிருந்து திருமண நாள் வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
* 2026ம் ஆண்டு அக்.10ம் தேதி முதல் 2027ம் ஆண்டு வரையிலான திருமணங்களுக்கு 2027ம் ஆண்டு ஜன.15ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
* அரசு இ சேவை மையங்கள் அல்லது www.tnesevai.tn.gov.in இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்ககலாம்.
• திருமணத்திற்கான மணமக்கள் குறைந்தபட்ச சட்டப்பூர்வ வயதை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும்.
* மணப்பெண்ணின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.50 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
* குடும்ப அட்டையில் மணப்பெண்ணின் பெயர் இடம்பெற்று இருக்க வேண்டும்.
* திருமண நிதியுதவிக்கான பிற அரசுத் திட்டங்களின் பயன் பெறாதவராக இருக்க வேண்டும்.
* விண்ணப்பதாரர் ஆதார் எண் மற்றும் குடும்ப அட்டை எண் சரி பார்க்கப்படும்.
* தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர் திருமண பத்திரிகையை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
* தகுதியான ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திற்கும் தனித்துவ அடையாள எண் வழங்கப்படும்.
* விண்ணப்பத்தின் நிலை குறித்து குறுஞ்செய்தி, வாட்ஸ் அப் மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.
* திருமணம் நடைபெறும் 15 நாட்களுக்குள் திருமணத்தை தமிழகத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
* தகுதி இல்லாத காரணத்தால் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டால் அதற்குரிய காரணம் தெரிவிக்கப்படும்.
* விண்ணப்பதாரர்கள் மேல்முறையீடு செய்யவும் வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.