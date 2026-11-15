ஐநா சபை அடுத்த பொதுச்செயலாளர் யார்?
ஐநா சபை அடுத்த பொதுச்செயலாளர் யார்?
UPDATED : நவ 15, 2026 08:55 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:49 PM
UPDATED : நவ 15, 2026 08:55 PM ADDED : நவ 15, 2026 08:49 PM
ஐநா சபையை சக்தி வாய்ந்த நாடுகள் எதுவும் மதிப்பதில்லை என்றாலும், இன்றளவும் சர்வதேச விவகாரங்களில் அதன் குரல் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.
அந்த வகையில், ஐநா பொதுச்செயலாளர் பதவி முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
தற்போதைய பொதுச்செயலாளர் அன்டானியோ குட்டரெஸ், 77, (போர்ச்சுக்கல்) பதவிக்காலம் டிச.,31ல் நிறைவடைகிறது. புதிய பொதுச் செயலாளரை தேர்வு செய்வதற்கான நடைமுறைகள் ஏற்கனவே தொடங்கி விட்டன.
பதவிக்கான போட்டியில்
8 பேர் இருக்கின்றனர்.
கோஸ்டா ரிகா நாட்டை சேர்ந்த, ஐ.நா. வர்த்தக, மேம்பாட்டு மாநாட்டுத் தலைவர் ரெபெக்கா கிரின்ஸ்பான் முன்னணியில் இருக்கிறார். வெற்றி பெற்றால், இவர் தான் ஐநாவின் முதல் பெண் பொதுச்செயலாளர். இவர் யூத இனத்தை சேர்ந்தவர்.
2022-ல் ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையிலான கருங்கடல் தானிய ஒப்பந்தத்தில் முக்கியப் பங்கு வகித்தவர் இவர்.
அர்ஜென்டினாவைச் சேர்ந்த, சர்வதேச அணுசக்தி முகமைத் தலைவர் ரஃபேல் க்ரோஸி, அடுத்த இடத்தில் இருக்கிறார். இவரும், ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையிலான போரில் அணு ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டவர்.
பிற போட்டியாளர்கள்:
மரியா பெர்னாண்டா எஸ்பினோசா கார்சேஸ் (ஈக்வடார்)
லானா நுசேபா (ஐக்கிய அரபு அமீரகம்)
பெரிதுன் ஹாதி சினிர்லியோக்லு (துருக்கி)
கரோலின் ரோட்ரிக்ஸ் பிர்கெட் (கயானா)
இவோன் ஏ-பாக்கி (ஈக்வடார்)
ஒலாரா ஒட்டுனு (உகாண்டா)
துருக்கி நாட்டின் சார்பில் ஒருவர் தேர்தலில் போட்டியிட்டாலும், அது பெயரளவுக்கான போட்டியே. பல சர்வதேச விவகாரங்களில் தலையிட்டு சர்ச்சைகளை எதிர்கொண்டுள்ள துருக்கியின் பிரதிநிதி, ஐநா பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை.
தேர்வு செய்யப்படுவது எப்படி?
ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் நிரந்தர உறுப்பினர்கள் 5 பேர்; அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சீனா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ் ஆகியவை 'வீட்டோ' அதிகாரம் கொண்ட நிரந்தர உறுப்பினர்கள்.
தற்காலிக உறுப்பினராக 10 நாடுகள் இருக்கும்; இவர்களது பதவிக்காலம் 2 ஆண்டுகள்.
தற்போதைய பாதுகாப்பு சபையில் தற்காலிக உறுப்பினர்களாக, பஹ்ரைன், கொலம்பியா, காங்கோ, டென்மார்க், கிரீஸ், லாட்வியா, லைபீரியா, பாகிஸ்தான், பனாமா, சோமாலியா ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. இந்த 15 உறுப்பினர் நாடுகள் இணைந்தே ஒருவரை பரிந்துரை செய்கின்றனர்.
பாதுகாப்பு சபையில் தேர்வு செய்யப்படும் பொதுச்செயலாளரை ஐநா பொதுச்சபை அங்கீகரிப்பது வழக்கம்.
நிரந்தர உறுப்பினர்கள் 5 பேரில் எவரும் வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தடுக்காத நிலையில், 9 ஓட்டுகளை பெறும் வேட்பாளரை பாதுகாப்பு சபை பரிந்துரைக்கும்; ஐ.நா. பொதுச் சபை அதை அங்கீகரிக்கும்.
இதற்கென பாதுகாப்பு சபையில் ரகசிய ஓட்டெடுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு நாடும், 'இந்த வேட்பாளரை ஆதரிக்கிறேன், எதிர்க்கிறேன், கருத்தில்லை என்ற வகையில் கருத்தை தெரிவிக்கலாம்.
தற்போதைய நிலவரப்படி இதுவரை நடத்தப்பட்ட 8 சுற்று ஓட்டெடுப்புகளிலும், அத்தகைய ஆதரவு கிடைக்கவில்லை.
கிரின்ஸ்பான் 12 ஆதரவு ஓட்டுகளை பெற்றார். அவருக்கு எதிராக 3 ஓட்டுகள் விழுந்தன. க்ரோஸிக்கு 9 ஆதரவு ஓட்டுகள், 4 எதிர்ப்பு ஓட்டுகள் விழுந்தன. பிர்கெட்டுக்கு 8 ஆதரவு ஓட்டுகள், 5 எதிர்ப்பு ஓட்டுகள் விழுந்தன. வேட்பாளருக்கு எதிராக நிரந்தர உறுப்பினர் நாடு எதிர்ப்பு ஓட்டு (வீட்டோ) பதிவு செய்தால், அவரை தேர்வு செய்ய முடியாது.
இந்த நடைமுறைகள் அனைத்தும் டிச.,31க்கு முன் முற்றுப்பெற வேண்டும்.
ஈரான் போர், தற்போது நடக்கும் ரஷ்யா - உக்ரைன் போர், காஸா தாக்குதல் என பல சர்வதேச விவகாரங்களில் ஐநாவின் கருத்தை, அமெரிக்கா, ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் ஏற்கவில்லை. முன்னர் நடந்த ஈராக் போரிலும் அதே நிலைதான் இருந்தது. ஐநா அமைப்பை தொடர்ந்து அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் குறை கூறியும் வருகிறார்.
இத்தகைய சவாலான சூழலில் புதிதாக வர இருக்கும் ஐநா பொதுச்செயலாளரின் பணி மிகக் கடினமானதாக இருக்கும் என்கின்றனர், சர்வதேச அரசியல் வல்லுநர்கள்.