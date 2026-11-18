மதுரை நகைக்கடையில் கொள்ளை அடித்தது எதற்காக?: கைதான நிஷாந்த் வாக்குமூலம்
மதுரை நகைக்கடையில் கொள்ளை அடித்தது எதற்காக?: கைதான நிஷாந்த் வாக்குமூலம்
ADDED : நவ 18, 2026 03:05 AM
ADDED : நவ 18, 2026 03:05 AM
மதுரை: ''யூ டியூப் சேனலை டெவலப் செய்யவும், தந்தையின் கடனை அடைக்க உதவி செய்யவும் திட்டமிட்டு, நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்தேன்'' என, மதுரை பிரபல நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்து சிக்கிய, 'யூ டியூபர்' நிஷாந்த் போலீசில் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
மதுரையில் பிரபல நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்த யூ டியூபர் நிஷாந்த், 25, அதற்கு உடந்தையாக இருந்த அவரது காதலி மீனாட்சி, 22, நிஷாந்தின் தந்தை சுரேஷ், 54, ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மேலும் சிலருக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
இரும்பு சாரம்
இதற்கிடையே, கைது செய்யப்பட்ட நிஷாந்த் போலீசாரிடம் அளித்த வாக்குமூலம்: என் தந்தைக்கு கடன் அதிகமாகி விட்டது. எனக்கும், யூ டியூப் சேனலை 'டெவலப்' செய்ய பணமில்லை. 30 லட்சம் ரூபாய் இருந்தால் கடனையும் அடைக்கலாம்; யூ டியூப் சேனலையும் டெவலப் செய்யலாம் என நினைத்தேன். நகைக்கடை வழியாக வீட்டிற்கு செல்வேன்; கடை பின்புறம் கட்டுமான பணிக்காக இரும்பு சாரம் இருந்ததை பார்த்துக் கொண்டு தினமும் கடந்து செல்வேன்.
இதன் வழியாக சென்று கொள்ளையடிக்க திட்டமிட்டு, கடை அமைப்பை அறிய அடிக்கடி நகை மாடல் பார்ப்பது போல் சென்று நோட்டமிட்டேன். அதன் பிறகு தான் கடைக்கு சென்று கொள்ளையடித்தேன். இதில், மீனாட்சிக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை. தந்தைக்காக தான் கொள்ளையில் ஈடுபட்டேன். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
நிஷாந்தை நேற்று காலை, 9:00 மணிக்கு மதுரை குற்றவியல் மாஜிஸ்திரேட் எண் 5ல் நீதிபதி லட்சுமி பிரியா முன்னிலையில், அவரது வீட்டில் போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர்.
டிச., 1 வரை அவரை காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். மதுரை மத்திய சிறைக்கு நிஷாந்த் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
அண்ணே ப்ளீஸ்
இதற்கிடையே, ஓசூர் நீதிமன்றத்தில் சரணடைய திட்டமிட்டு, நேற்று முன்தினம் ஆம்னி பஸ்சில் பெங்களூருவிற்கு நிஷாந்த் புறப்பட்டுள்ளார். அவரது நண்பர்கள் மூவர், பஸ் கிளீனரிடம், 500 ரூபாய் கொடுத்து நிஷாந்த்தை பஸ்சில் ஏற்றி அனுப்பினர். சிறிது நேரத்தில், கிளீனரிடம் போனை வாங்கி, 'நான் நிஷாந்த் பேசுறேன்' என, நண்பர் ஒருவருக்கு பேசியுள்ளார்.
பெயரை கேட்டதும் சந்தேகப்பட்டு கிளீனர் விசாரித்தபோது, 'அண்ணே ப்ளீஸ்... யாருகிட்டயும் சொல்லாதீங்க' என, கெஞ்சியுள்ளார். ஆனால், நிஷாந்த் குறித்து, டிரைவரிடம் கிளீனர் தெரிவித்துள்ளார். இதன் பிறகே, போலீசாரிடம் அவர் சிக்கினார். நிஷாந்த், தன்னிடம் போன் கேட்டது, கெஞ்சியது குறித்து, கிளீனரிடம் பேசிய ஆடியோ தற்போது பரவி வருகிறது.