தேர்தலில் தோற்றுப் போனவர்களை நாங்கள் ஏன் பழி வாங்க வேண்டும்; அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கேள்வி
தேர்தலில் தோற்றுப் போனவர்களை நாங்கள் ஏன் பழி வாங்க வேண்டும்; அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கேள்வி
ADDED : அக் 29, 2026 06:27 PM
ADDED : அக் 29, 2026 06:27 PM
சென்னையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அளித்த பேட்டி: த.வெ.க., ஆட்சியில் சட்டம் - ஒழுங்கு சரியில்லை என்கின்றனர். தி.மு.க., ஆட்சியில், பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் மூடி மறைக்கப்பட்டன. சில வழக்குகள், நீதிமன்றம் சென்ற பின்பே சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டன. 'கிரானைட்' வீரமணி வழக்கிலும், இரண்டு ஆண்டுகள் கட்டப்பஞ்சாயத்து நடந்துள்ளது. ஆனால், த.வெ.க., ஆட்சியில், தவறு செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர்கள் தவறு செய்திருந்தால், அவர்களை கேள்வி கேட்கக் கூடாது என நினைக்கின்றனர். முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் தரப்பினர், நுாற்றுக்கணக்கான பள்ளி நிர்வாகத்தினர் மிரட்டி, நுாற்றுக்கணக்கான கோடி ரூபாயை கட்சி நிதியாக வசூலித்துள்ளனர். பள்ளி குழந்தைகள் பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்துள்ளனர்; இது வெட்கக்கேடானது. தி.மு.க.,வுக்கு பயந்து, இன்னும் பல கல்வி நிறுவனத்தினர் புகார் அளிக்காமல் உள்ளனர்.
யாரையும் பழிவாங்க வேண்டிய அவசியம் அரசுக்கு இல்லை. திமுகவினருக்கு தேர்தலில் மக்களே தீர்ப்பளித்து விட்டனர். தேர்தலில் தோற்றுப்போனவர்களை நாங்கள் ஏன் பழிவாங்க வேண்டும்? நீதிமன்ற தடை விலகியதால், முன்னாள் அமைச்சர் நேரு வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை 'ரெய்டு' நடந்தது. தமிழகத்தில், அடுத்த மூன்று மாதங்களில், சிறைத்துறை நிர்வாகம் முழுமையாக சீரமைக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.