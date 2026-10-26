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தமிழகத்தில் பரவலாக கொட்டியது மழை; அதிக கனமழை எங்கே?

தமிழகத்தில் பரவலாக கொட்டியது மழை; அதிக கனமழை எங்கே?

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UPDATED : அக் 26, 2026 09:39 AM

ADDED : அக் 26, 2026 07:35 AM

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UPDATED : அக் 26, 2026 09:39 AM ADDED : அக் 26, 2026 07:35 AM

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-நமது நிருபர்-

தமிழகத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தங்கச்சிமடத்தில் 119 மி.மீ மழை பதிவாகி உள்ளது.

இன்று (அக்டோபர் 26) காலை 7 மணி வரை கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பெய்த மழைப்பொழிவு விவரம் மில்லிமீட்டரில் பின்வருமாறு:

* தங்கச்சிமடம்- 119 மி.மீ

* ராமேஸ்வரம்- 114.6 மி.மீ

* பாம்பன்- 113.6 மி.மீ

* கிண்ணக்கொரை- 110 மி.மீ

* கொடைக்கானல்- 109 மி.மீ

* இளையாங்குடி- 109 மி.மீ

* ஆர்.எஸ்.மங்கலம்- 108 மி.மீ

* காமாட்சிபுரம்- 106.8 மி.மீ

* தொண்டி- 98.6 மி.மீ

* நிலக்கோட்டை- 96.8 மி.மீ

* மண்டபம்- 96 மி.மீ

* பரமக்குடி- 92 மி.மீ

* மானாமதுரை- 80 மி.மீ

* திருவாடானை- 72 மி.மீ

* சிவகங்கை- 70.6 மி.மீ

* ஓட்டன்சத்திரம்- 69.8 மி.மீ

* கோத்தகிரி- 68 மி.மீ

* அயன்குடி- 60.4 மி.மீ

* பர்லியார் - 59 மி.மீ

* வேடசந்தூர்- 57 மி.மீ

* பொன்னமராவதி- 56 மி.மீ

* பழனி- 54 மி.மீ

* விழுப்புரம்- 48 மி.மீ

* வானூர்- 45 மி.மீ

* நாகுடி- 45 மி.மீ

* தீர்த்தாண்டதானம்- 44 மி.மீ

* பஞ்சப்பட்டி- 43 மி.மீ

* கொடநாடு- 42 மி.மீ

* கோத்தகிரி எஸ்டேட்- 41 மி.மீ

* சிவகாசி ஆர்டிஓ அலுவலகம்- 40 மி.மீ

* வட்டானம்- 38 மி.மீ

* ஆவுடையார்கோவில்- 37 மி.மீ

* திண்டுக்கல்- 36.2 மி.மீ

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