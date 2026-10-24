தமிழகத்தில் பரவலாக மழை; நீலகிரியில் கொட்டியது கனமழை
தமிழகத்தில் பரவலாக மழை; நீலகிரியில் கொட்டியது கனமழை
UPDATED : அக் 24, 2026 11:25 AM
ADDED : அக் 24, 2026 08:36 AM
UPDATED : அக் 24, 2026 11:25 AM ADDED : அக் 24, 2026 08:36 AM
-நமது நிருபர்-
தென் கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிலவிய வளி மண்டல சுழற்சி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவாகி இருக்கிறது; நாளை மறுநாள் புயலாக வலுவடைய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தென் மாவட்டங்களான திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மற்றும் நீலகிரியில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இன்று (அக்டோபர் 24) காலை 7:00 மணி வரை கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் வெவ்வேறு இடங்களில் பதிவான அதிகபட்ச மழை பொழிவு மில்லி மீட்டரில்…
* ஊட்டி- 40
* நடுவட்டம்- 46
* கிளன்மார்கன்- 30
* கல்லட்டி- 21
* பார்சன் வேலி- 42
* போர்த்திமுந்து- 27
* குந்தா- 74
* அவலாஞ்சி- 38
* எமரால்டு- 52
* கெத்தை- 84
* கிண்ணக்கொரை- 66
* அப்பர் பவானி- 28
* பாலகுலா- 67
* குன்னூர்- 81
* பர்லியார்- 250
* கேட்டி- 48
* குன்னூர் ரூரல்- 75
* ஹலிக்கல்- 52
* எடப்பள்ளி- 161
* கோத்தகிரி- 137
* கொடநாடு- 81
* கீழ் கோத்தகிரி- 200
* கூடலூர்- 35
* அப்பர் கூடலூர்- 33
* தேவாலா- 82
* செருமுள்ளி- 48
* பாடான்துறை- 47
* ஓவேலி- 68
* பந்தலூர்- 57
* சேரங்கோடு- 52
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
நேற்று இரவு முதல் பெய்த மழையின் காரணமாக, ஊட்டி, குன்னூர், கோத்தகிரி, குந்தா, கூடலூர் மற்றும் பந்தலூர்ஆகிய வட்டத்திலுள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
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மஞ்சள் அலெர்ட்
ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், கரூர், திருச்சி, தென்காசி, மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், திருப்பூர், பெரம்பலுார், அரியலுார், திருவண்ணாமலை, வேலுார், ராணிப்பேட்டை, புதுக்கோட்டை , கடலுார், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை, சிவகங்கை, சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்துார், தர்மபுரி, ராமநாதபுரம், துாத்துக்குடி மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கன மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் இன்று மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.