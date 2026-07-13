நிஜ்ஜார் படுகொலை வழக்கில் லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் நாடு கடத்தலா?
நிஜ்ஜார் படுகொலை வழக்கில் லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் நாடு கடத்தலா?
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:50 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:50 AM
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:50 AM ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:50 AM
வாஷிங்டன்: கனடாவில் காலிஸ்தான் பயங்கரவாதியான ஹர்தீப் சிங் நிஜ்ஜாரின் படுகொலை வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்திய சிறையில் உள்ள பிரபல தாதா லாரன்ஸ் பிஷ்னோயை நாடு கடத்த அமெரிக்க நீதித்துறை திட்டமிட்டுள்ளது.
வட அமெரிக்க நாடான கனடாவில் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தின் சர்ரே நகரில், காலிஸ்தான் பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் ஹர்தீப் சிங் நிஜ்ஜார், கடந்த 2023ல், அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இந்த கொலையுடன் பல்வேறு தொடர் குற்றச்சம்பவங்களும் அரங்கேறின.
இதையடுத்து, அமெரிக்காவின் புலனாய்வு அமைப்பான எப்.பி.ஐ., கனடா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் கூட்டுப் புலனாய்வு அமைப்புகள் இணைந்து, 'ஆப்பரேஷன் ஹார்ட்பால்' என்ற பெயரில் நடத்திய விசாரணையில், நம் நாட்டின் குஜராத் சபர்மதி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பிரபல தாதா லாரன்ஸ் பிஷ்னோய், இந்தக் கொலையை சிறையில் இருந்தபடி, வட அமெரிக்காவில் உள்ள அவரது நெருங்கிய கூட்டாளி கோல்டி பிரார் உதவியுடன் அரங்கேற்றியதை கண்டறிந்தது.
இதுதொடர்பாக அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நீதிமன்றத்தில் சமீபத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், 'நிஜ்ஜார் கொலை வழக்கில் பிஷ்னோய் கும்பலைச் சேர்ந்த, 24 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இக்கொலை சம்பவத்தில் இந்திய அரசுக்கோ அதன் உளவு அமைப்பு களுக்கோ எந்தத் தொடர்பும் இல்லை' என குறிப்பிட்டுள்ளது. இதை கனடா போலீசாரும் உறுதிப்படுத்தினர்.
நிஜ்ஜார் கொலை வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், லாரன்ஸ் பிஷ்னோயை நாடு கடத்தக் கோர உத்தேசித்துள்ளதாக அமெரிக்க நீதித்துறை திட்டமிட்டுள்ளது.
எனினும், நம் நாட்டில் லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் மீது பல வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. எனவே, அவற்றின் விசாரணை மற்றும் தண்டனைக் காலங்கள் முடிந்தபின்பே அவரை அமெரிக்க அரசிடம் ஒப்படைப்பது குறித்து மத்திய அரசு இறுதி முடிவு எடுக்கும் என தெரியவந்துள்ளது.