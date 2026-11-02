பொதுச்சொத்துகளை ஆக்கிரமித்து இயங்கும் மசூதி, சர்ச்சுகளுக்கு பட்டா வழங்குவதா? த.வெ.க., அரசுக்கு பா.ஜ., ஹிந்து முன்னணி கண்டனம்
பொதுச்சொத்துகளை ஆக்கிரமித்து இயங்கும் மசூதி, சர்ச்சுகளுக்கு பட்டா வழங்குவதா? த.வெ.க., அரசுக்கு பா.ஜ., ஹிந்து முன்னணி கண்டனம்
ADDED : நவ 02, 2026 10:25 PM
ADDED : நவ 02, 2026 10:25 PM
சென்னை :'சொத்துரிமை ஆவணங்கள் இல்லாத, மசூதி, சர்ச்களுக்கு, நிலப்பட்டா வழங்க, த.வெ.க., அரசு திட்டமிட்டிருப்பது கண்டனத்திற்குரியது' என, தமிழக பா.ஜ., தலைமை செய்தித் தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
எவ்வித சொத்துரிமை ஆவணங்களும் இல்லாத, ஆயிரக்கணக்கான மசூதிகள், சர்ச்சுகளுக்கு, நிலப்பட்டா வழங்குவதாக, த.வெ.க., அரசு அறிவித்துள்ளது. இது, அரசியலமைப்பு சட்டத்தின், அனைத்து எல்லைகளையும் மீறும் செயல்.
ஓட்டுக்காக, சிறுபான்மையினரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக, சட்ட விரோதமாக ஆக்கிரமித்தவர்களிடமே. அரசு நிலங்களை தாரைவார்ப்பது, திட்டமிட்ட மதவாத செயல்.இந்த சட்ட விரோத கட்டடங்கள், எவ்வித ஆவணங்களும் இல்லாமல், 25 முதல் 50 ஆண்டுகளாக செயல்படுவதாக, சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சரே ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
நில ஆக்கிரமிப்பு சட்டத்தின் கீழ், அவர்களை வெளியேற்றுவதற்கு பதிலாக, நிலத்தின் உரிமையை பரிசாக வழங்க, த.வெ.க., அரசு தயாராகி வருகிறது.
பொதுச்சொத்துகளில் உள்ள, அங்கீகரிக்கப்படாத மத கட்டமைப்புகளை; கோவில், மசூதி, சர்ச் என எதுவாக இருந்தாலும் அகற்ற வேண்டும் என, உச்ச நீதிமன்றம், உயர்நீதிமன்றம் பல முறை தீர்ப்பளித்துள்ளன.
கடும் கண்டனம்
கோவில் நிலங்களை மீட்கும்போது, பொது நிலங்களில் உள்ள ஹிந்து மத கட்டமைப்புகளுக்கு, வெளியேற்ற அறிவிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஆனால், சிறுபான்மையின மதத்தவரின் ஆக்கிரமிப்பு கட்டிடங்களுக்கு மட்டும் பட்டா வழங்க, த.வெ.க., அரசு முன்வருவது, கடும் கண்டனத்திற்குரியது.இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக, ஹிந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
மசூதிகள், சர்ச்சுகளுக்கு, உரிய சொத்துரிமை ஆவணங்கள் இல்லாதபோதும், நிலப்பட்டா வழங்குவதாக த.வெ.க., அரசு அறிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே, பல பகுதிகளில், சட்ட விரோதமாக வழிபாட்டு தலங்கள் கட்டப்படுவதால், சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னைகள் ஏற்படுகின்றன.
அரசு நிலங்களை, ஆக்கிரமிப்பவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அரசே, அவர்களுக்கு ஆதரவாகச் செயல்படுவது எந்த வகையில் நியாயம்? ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களை மீட்கவும், கட்டடங்களை அகற்றவும் நீதிமன்றங்கள் பலமுறை உத்தரவிட்டுள்ளன.
பாரபட்சமானது
அரசு நிலங்களில், ஹிந்து கோவில்கள் இருந்தால் அகற்றப்படும் நிலையில், மசூதிகள், சர்ச்சுகளுக்கு மட்டும் பட்டா வழங்குவது பாரபட்சமானது. ஏற்கனவே, வக்ப் சொத்து தொடர்பான பிரச்னைகளால் கரூர் மாவட்டம் திருச்செந்துறை, ஈரோடு மாவட்டம் பவானி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
உரிய ஆவணங்கள் இன்றி ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு பட்டா வழங்கும் அறிவிப்பு ஹிந்துக்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதி. ஓட்டு வங்கி அரசியலுக்காக வெளியிடப்பட்ட இந்த உத்தரவை தமிழக அரசு உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.