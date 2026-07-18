பிரதமர், முதல்வரை பதவி நீக்கும் மசோதா வரும் கூட்டத்தொடரில் தாக்கலா?
பிரதமர், முதல்வரை பதவி நீக்கும் மசோதா வரும் கூட்டத்தொடரில் தாக்கலா?
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:34 AM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:34 AM
புதுடில்லி: பிரதமர், முதல்வர்கள் மற்றும் அமைச்சர்களை பதவி நீக்கம் செய்யும் மசோதாவை ஆய்வு செய்யும் பார்லிமென்ட் கூட்டுக்குழு, தன் ஐந்து பரிந்துரைகள் மீதான ஓட்டெடுப்பு நடக்கும் போதே, வரைவு அறிக்கையை ஏற்கும் நடவடிக்கையை ஒத்திவைத்தது.
குற்ற வழக்கில் சிக்கி, பிரதமர், முதல்வர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து, 30 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டால், 31வது நாள் அவர்களின் பதவி தானாகவே பறிபோகும் வகையில், 2025 ஆகஸ்டில், 130வது அரசியல் சாசன திருத்த மசோதாவை, லோக்சபாவில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்தது.
எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பை அடுத்து, இந்த மசோதா, பார்லி., கூட்டுக்குழு ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டது. இந்த மசோதாவை ஆய்வு செய்யும் பா.ஜ., லோக்சபா எம்.பி., அபராஜிதா சாரங்கி தலைமையிலான பார்லி., கூட்டுக்குழு, 'குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்ளும் தலைவர்களை நிரந்தரமாக பதவி நீக்கம் செய்யக்கூடாது; சட்ட நடைமுறைகள் முடியும் வரை தற்காலிகமாக பதவி நீக்கலாம்.
'ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சிறை தண்டனை விதிக்கப்படக்கூடிய குற்றங்களே தீவிர குற்றங்கள் என வரையறுக்கப்பட வேண்டும்' என்பன உட்பட ஐந்து பரிந்துரைகளை வழங்கியது. இந்நிலையில், அபராஜிதா சாரங்கி தலைமையில் பார்லி., கூட்டுக்குழு கூட்டம் நேற்று நடந்தது. இதில், ஐந்து பரிந்துரைகள் மீதான ஓட்டெடுப்பு நடந்தது. இரு பரிந்துரைகள் மீது ஓட்டெடுப்பு முடிந்த நிலையில், மற்ற பரிந்துரைகள் மீது விவாதம் நடந்தது.
இதில், சில பரிந்துரைகளுக்கு ஆளுங்கட்சி எம்.பி.,க்களே எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இந்த சூழலில், மேலும் ஆலோசனை தேவை என முடிவு செய்யப்பட்டு, வரைவு அறிக்கையை ஏற்கும் நடவடிக்கை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. இதனால், நாளை மறுதினம் தொடங்கும் மழைக்கால கூட்டத் தொடரில், இந்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப் படாது என கூறப்படுகிறது.