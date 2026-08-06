தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/﻿ தமிழக அமலாக்க துறை அதிகாரி லஞ்சம் பெற்ற வழக்கு சி.பி.ஐ.,க்கு மாறுகிறதா? வழக்கு விசாரணையில் கோர்ட் சூசகம்

﻿ தமிழக அமலாக்க துறை அதிகாரி லஞ்சம் பெற்ற வழக்கு சி.பி.ஐ.,க்கு மாறுகிறதா? வழக்கு விசாரணையில் கோர்ட் சூசகம்

﻿ தமிழக அமலாக்க துறை அதிகாரி லஞ்சம் பெற்ற வழக்கு சி.பி.ஐ.,க்கு மாறுகிறதா? வழக்கு விசாரணையில் கோர்ட் சூசகம்

2

ADDED : ஆக 06, 2026 10:20 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

2

ADDED : ஆக 06, 2026 10:20 PM

2
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

-டில்லி சிறப்பு நிருபர்-

'தமிழக அமலாக்கத் துறை அதிகாரி அங்கித் திவாரி மீதான லஞ்ச வழக்கு, சி.பி.ஐ., வசம் மாற்றப்படலாம்' என, உச்ச நீதிமன்றம் சூசகமாக தெரிவித்துள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அரசு டாக்டராக பணியாற்றி வரும் சுரேஷ் பாபு மீது சொத்து குவிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது. இவ்வழக்கில் இருந்த தப்பிக்க, டாக்டர் சுரேஷ் பாபுவிடம் 20 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சமாக பெற்ற மதுரை அமலாக்கத் துறை அதிகாரி அங்கித் திவாரியை தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் கையும் களவுமாக பிடித்தனர்.

இதையடுத்து அங்கித் திவாரியிடம் துறை ரீதியான விசாரணை நடத்த அனுமதி கோரி அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்த மனுவை, திண்டுக்கல் நடுவர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

இதை எதிர்த்து அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதிதாக மனு தாக்கல் செய்னர். அதில், 'அங்கித் திவாரிக்கு எதிராக தமிழக லஞ்ச ஒழிப்பு துறை விசாரணை நடத்த இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும்' என, கோரப்பட்டது.

இவ்வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி மற்றும் வி.மோகனா அடங்கிய அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் குரு கிருஷ்ணகுமார், ''அமலாக்கத் துறை அதிகாரி அங்கித் திவாரி லஞ்சம் பெற்றபோது கையும் களவுமாக பிடிபட்டார். ஆனால், அவர் மீது தவறாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக அமலாக்கத் துறை கூறி வருகிறது. எனவே, இவ்வழக்கை அமலாக்கத் துறையே விசாரித்தால் உண்மை எப்படி வெளியாகும்? தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை விசாரிக்க விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையை நீக்க வேண்டும்,'' என்றார்.

இந்த கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்து நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:

தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை விசாரிக்க விதிக்கப்பட்ட இடைக்கால தடையை நீக்கப் போவதில்லை. மாநில அரசுக்கும், அமலாக்கத் துறைக்கும் இடையே கடுமையான மோதல் நிலவுகிறது. குற்றச்சாட்டுகள் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில், அதை அமலாக்கத் துறை அல்லாத சி.பி.ஐ., போன்ற வேறு மத்திய புலனாய்வு முகமை விசாரணை செய்யட்டும்.

இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

இதையடுத்து, இவ்வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us