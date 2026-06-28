ஹிந்துக்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டு பலனை வேற்று மதத்தினருக்கு பறித்து கொடுப்பதா? ஹிந்து முன்னணி கண்டனம்
ஹிந்துக்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டு பலனை வேற்று மதத்தினருக்கு பறித்து கொடுப்பதா? ஹிந்து முன்னணி கண்டனம்
ADDED : ஜூன் 28, 2026 09:57 PM
ADDED : ஜூன் 28, 2026 09:57 PM
திருப்பூர்: 'மத மாற்றத்தை ஆதரிக்கும் அரசியல் கட்சிகளை மக்கள் இனம் கண்டு ஒதுக்க வேண்டும்' என, ஹிந்து முன்னணி தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
முஸ்லிமாக மதம் மாறிய ஒருவர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் சலுகைகளை பெற முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது. ஹிந்துவாகப் பிறந்த ஒருவருக்கு, அவர் பிறந்த சமூகத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும் தெளிவாகக் கூறிவிட்டது.
இந்தத் தீர்ப்புக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்யப்போவதாக அமைச்சர்கள் நிர்மல் குமார், ஷாஜகான் ஆகியோர் கூறியுள்ளனர். தி.மு.க., உள்ளிட்ட கட்சிகளும் தீர்ப்பை விமர்சித்துள்ளன. சமூக நீதிக்கான இட ஒதுக்கீடு, மத அடிப்படையில் வழங்கக் கூடாது என்கிறது, இந்திய அரசியல் சாசன சட்டம். மதம் மாறிய பிறகும் இட ஒதுக்கீடு சலுகை தர வேண்டும் எனக் கூறி அரசியல் கட்சிகள், அரசியல் சாசனத்தை அவமதிக்கின்றன.
ஹிந்துக்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டு பலனை வேற்று மதத்தினருக்கு பறித்துக் கொடுத்து, ஹிந்துக்களை வஞ்சிக்கத் துணை போகின்றனர். இத்தகைய அரசியல் கட்சிகளின் சதியை முறியடிக்க, ஹிந்துக்கள் குரல் கொடுக்க வேண்டும். தீர்ப்பை எதிர்த்து மக்களின் வரிப்பணத்தில் அரசு மேல்முறையீடு செய்வது மக்களுக்குச் செய்யும் துரோகம்.
ஓட்டு வங்கி அரசியலுக்குத் துணைபோகும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் ஹிந்து சமுதாயம் கண்டிக்க வேண்டும். அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிராக, முஸ்லிம்களில் சில பிரிவுகளை பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட அரசாணையை தமிழக அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும்.
இவ்வாறு, அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.