தவெக அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுமா? இபிஎஸ் பதில்
தவெக அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுமா? இபிஎஸ் பதில்
ADDED : நவ 12, 2026 03:00 PM
ADDED : நவ 12, 2026 03:00 PM
ஈரோட்டில் நிருபர்களுக்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் அளித்த பேட்டி: நான் ஏற்கனவே பலமுறை சொல்லிவிட்டேன். தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு அடியோடு சீர்குலைந்து உள்ளது. தமிழக முதல்வர் விஜய் தனிக்கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
இந்த அரசு ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து இன்று வரை, கொலை, கொள்ளை, திருட்டு, வழிப்பறி தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்த அரசு கும்பகர்ண தூக்கத்தில் இருக்கிறது. பலமுறை தட்டி எழுப்பினாலும் எழுந்த பாடில்லை. திராணியற்ற அரசு என்ற காரணத்தினால், சட்டம் ஒழுங்கு மிக மோசமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறது. இவ்வாறு இபிஎஸ் கூறினார்.
குளறுபடிகளால் நிகழ்ந்த துயரம்!
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் வெளியிட்ட அறிக்கை: சென்னை அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை அருகே திறந்தவெளியாக விடப்பட்டிருந்த மழைநீர் வடிகால் பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து, இரும்புக்கம்பி தலையில் செருகி 25 வயதே நிரம்பிய இளைஞர் பரிதாபமாக உயிரிழந்ததாக வரும் செய்தி அதிர்ச்சியளிக்கிறது. எந்தவொரு மழைநீர் வடிகால் அல்லது சாலையோரப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்போதும், அங்கே எச்சரிக்கைப் பலகைகள், ஒளிரும் ஸ்டிக்கர்கள் மற்றும் தகுந்த தடுப்புகள் அமைத்து விபத்துகள் ஏற்படாத வண்ணம் பணிகளை மேற்கொள்வது அரசின் முதன்மை கடமையாகும்.
முதல்வரின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நகராட்சி நிர்வாகத் துறையின் குளறுபடிகளாலும், முறையான திட்டமிடல் இன்றி அவசர அவசரமாக மேற்கொள்ளப்படும், உள்கட்டமைப்புப் பணிகளாலும், எந்த நடைமுறைகளும் இங்கு பின்பற்றாத காரணத்தினாலும், எதிர்கால கனவுகள் நிரம்பிய ஒரு அப்பாவி இளைஞரின் உயிர் இங்கே பறிபோயிருக்கிறது. நகராட்சி நிர்வாகத் துறை முதல்வரின் நேரடிக் கண்காணிப்பில் இயங்கி வரும் நிலையில், தலைநகர் சென்னையிலேயே இப்படி ஒரு அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்திருப்பது என்பது முதல்வர் விஜயின் நிர்வாகத் திறமையின்மையையும் மெத்தனப்போக்கையும் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது.
உயிரிழந்த இளைஞரின் குடும்பத்திற்கு தவெக அரசு உடனடியாக உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். மேலும் தமிழகம் முழுவதும் தோண்டப்பட்டு பாதுகாப்பு இன்றி அரைகுறையாகக் கிடக்கும் அனைத்து வடிகால் பணிகளையும் உடனடியாக சீரமைத்து பணிகளை பாதுகாப்பு தடுப்புகளை அமைக்க வேண்டும் எனவும் பொய்க்கால்குதிரை தவெக அரசை வலியுறுத்துகிறேன். இவ்வாறு இபிஎஸ் கூறியுள்ளார்.