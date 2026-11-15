இந்த அரிசியை நீங்கள் சாப்பிடுவீர்களா; அதிகாரிகளுக்கு டோஸ் விட்ட அமைச்சர் வெங்கடரமணன்
இந்த அரிசியை நீங்கள் சாப்பிடுவீர்களா; அதிகாரிகளுக்கு டோஸ் விட்ட அமைச்சர் வெங்கடரமணன்
ADDED : நவ 15, 2026 07:43 AM
ADDED : நவ 15, 2026 07:43 AM
-நமது நிருபர்-
கரூர் மாவட்டம், குளித்தலை அருகே சிவாயத்தில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக புதிய கிடங்கை திறந்து வைத்த, உணவு துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணனிடம், அப்பகுதி மக்கள், 'கிடங்கில் உள்ள அரிசியில் இருந்து வண்டு, புழுக்கள் தொடர்ந்து வெளியேறி, அருகில் உள்ள குடியிருப்புக்கு படையெடுப்பதால், பெரும் அவஸ்தையாக உள்ளது' என, புகார் தெரிவித்தனர்.
சந்தமந்தப்பட்ட நிலைய பொறுப்பாளர் முருகானந்தம் என்பவரை கண்டித்து, 'பழைய கிடங்குகளில் உள்ள அரிசி மூட்டைகளை எடுத்து, புதிய கட்டடத்தில் வைக்க வேண்டும். வண்டு, புழுக்கள் வராமல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, உத்தரவிட்டார்.
இரும்பூதிப்பட்டியில் உள்ள, தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக குளித்தலை, கிருஷ்ணராயபுரம் வட்ட கிடங்குகளில் ஆய்வு மேற்கொண்ட போது, சேமிப்பு கிடங்கில் உள்ள அரிசி மூட்டைகள், பராமரிக்கப்படாமல் வண்டு, புழுக்கள் இருப்பதை அமைச்சர் கவனித்தார்.
அதிகாரியிடம், 'அரிசியில் வண்டு, புழுக்கள் அதிகமாக உள்ளது. இந்த அரிசியை நீங்கள் சாப்பிடுவீர்களா? பள்ளி குழந்தைகள் சாப்பிடுவதற்காக அனுப்பப்படும் உணவு பொருட்கள், தரமானதாக இருக்க வேண்டும். முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். கிடங்கில் உள்ள தேவையற்ற பொருட்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்' என, உத்தரவிட்டார்.