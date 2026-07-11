அரசு அங்கன்வாடி மையத்தில் மகனை சேர்த்த பெண் கலெக்டர்
அரசு அங்கன்வாடி மையத்தில் மகனை சேர்த்த பெண் கலெக்டர்
UPDATED : ஜூலை 11, 2026 01:39 AM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 12:43 AM
UPDATED : ஜூலை 11, 2026 01:39 AM ADDED : ஜூலை 11, 2026 12:43 AM
பெரம்பலுார்: பெரம்பலுார் கலெக்டர், தன் மகனை அரசு அங்கன்வாடி மையத்தில் சேர்த்துள்ளதால், பாராட்டுகள் குவிகின்றன.
பெரம்பலுார் கலெக்டராக உள்ள ஷரண்யா அறி, பெரம்பலுார் அருகே, விளாமுத்துார் அரசு அங்கன்வாடி மையத்தில், தன் இரண்டு வயது மகன் ஆத்விக்கை நேற்று முன்தினம் சேர்த்தார். இந்த தகவல், சமூக வலைதளங்களில் பரவியதால், கலெக்டருக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
கலெக்டர் ஷரண்யா அறி கூறியதாவது: விளையாட்டோடு கூடிய ஆரம்பக்கல்வி, ஊட்டச்சத்தான உணவு, பாதுகாப்பான சூழல் உள்ளிட்ட வசதிகள் நிறைந்த அரசு அங்கன்வாடி மையங்களின் முக்கியத்துவத்தை பொதுமக்கள் முழுமையாக உணர வேண்டும்.
இங்கு, குழந்தைகளின் அறிவுத்திறனை மேம்படுத்தும் வகையில், 11 மாத பிரத்யேக பாடத்திட்டத்தின் படி பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. குழந்தைகளின் வளர்ச்சி நிலையை கண்டறிய, மூன் று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை, கண்காணிப்பு அட்டையில் விபரங் கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
இத்தகைய சேவைகளை புரிந்து, பொதுமக்கள் தங்கள் குழந்தைகளை அரசு அங்கன்வாடி மையங்களில் சேர்க்க முன்வர வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.