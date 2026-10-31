ஆட்சி மீது பெண்கள் பெரும் கோபத்தில் இருக்கின்றனர்: சொல்கிறார் ஸ்டாலின்
ஆட்சி மீது பெண்கள் பெரும் கோபத்தில் இருக்கின்றனர்: சொல்கிறார் ஸ்டாலின்
ADDED : அக் 31, 2026 01:55 PM
ADDED : அக் 31, 2026 01:55 PM
சென்னை: திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: தமிழகம் எங்கும் திமுக மகளிர் அணியினர் நடத்திய கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில், கட்சி சார்பற்ற மகளிரும் பெருந்திரளாகக் கலந்துகொண்டு தங்கள் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
தங்கள் வீடுகளின் இபி பில்-ஐயும் மளிகை பில்-ஐயும் பார்த்து, இந்த ஆட்சி மீது பெண்கள் பெரும் கோபத்தில் இருக்கின்றனர். விலைவாசி ஏற்றத்தால் ஏழை மக்கள் விக்கித்து நிற்கிறார்கள். போதாக் குறைக்கு, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களும் நாளுக்கு நாள் பெருகி வருகின்றன.
தங்கள் வீட்டுப் பிள்ளைகளை வீட்டுக்கு வெளியே விளையாட விடவே அச்சப்படும் அளவுக்குச் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுப் போயுள்ளதையும் அவர்கள் செய்திகளில் தினம்தினம் பார்த்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். விமர்சனம் செய்வோரை வேட்டையாடுவதிலும், இடைத்தேர்தல் நடக்கவுள்ள தொகுதிகளில் ஷோ காட்டுவதிலும் முதலமைச்சருக்கு இருக்கும் கவனம் ஆட்சி நிர்வாகத்திலும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான எச்சரிக்கை மணியைத் தமிழக பெண்கள் அடித்துவிட்டனர். அவர்களின் குரலுக்கு செவிசாய்ப்பது அரசின் கடமை. இவ்வாறு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.