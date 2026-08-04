ராமேஸ்வரம் கோயிலில் பெண்கள் ரீல்ஸ் மோகத்தால் குத்தாட்டம்
ராமேஸ்வரம் கோயிலில் பெண்கள் ரீல்ஸ் மோகத்தால் குத்தாட்டம்
ADDED : ஆக 04, 2026 02:39 AM
ADDED : ஆக 04, 2026 02:39 AM
ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோயில் பிரகாரத்தில் ரீல்ஸ்க்காக பெண்கள் நடனமாடியதால் பக்தர்கள் முகம் சுளித்தனர்.
ராமநாத சுவாமி கோயிலுக்குள் பக்தர்கள் அலைபேசி கொண்டுசெல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது. கோயிலின் 3ம் பிரகாரத்தில் மட்டும் பக்தர்களுக்கு புகைப்படம் எடுக்க தனியாருக்கு டெண்டர் விடப்பட்டது.
ஆனாலும் பக்தர்கள் அலைபேசியில் புகைப்படம் எடுப்பதை கோயில் நிர்வாகம் தடுக்காமல் வேடிக்கை பார்க்கிறது. இந்நிலையில் ராஜஸ்தான் பாலி நகரை சேர்ந்த இரு பெண்கள், கோயிலில் ஹிந்தி மற்றும் தமிழ் பாடல்களுக்கு நடனமாடும் வீடியோ வெளியானது. இதை கண்டு பக்தர்கள் முகம் சுளித்தனர். இதுகுறித்து ஹிந்து முன்னணி ராமநாதபுரம் மாவட்ட தலைவர் ராமமூர்த்தி கூறியதாவது:
ராமேஸ்வரம் கோயில் பிரகாரத்தில் வியாபார ரீதியாக புகைப்படம் எடுக்க முந்தைய தி.மு.க., அரசு அனுமதித்தது கண்டனத்திற்குரியது. தற்போது பெண்கள் குத்தாட்டம் போட்டு வீடியோ வெளியிடுவது ஹிந்துக்களின் மனதை புண்படுத்தியுள்ளது. கோயில் காவலர்கள் இதை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது வேதனைக்குரியது.
இதே நிலை நீடித்தால் கோயில் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகும். இக்கோயில் சினிமா தியேட்டர் போல் மாறி வருவதை தடுத்து, பக்தர்களின் வழிபாட்டுத்தலமாக பாதுகாக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.