வார்த்தைக்கு வார்த்தை காப்பி; பெண் பத்திரிகையாளர் மீது அதிர்ச்சி புகார்
வார்த்தைக்கு வார்த்தை காப்பி; பெண் பத்திரிகையாளர் மீது அதிர்ச்சி புகார்
UPDATED : நவ 21, 2026 10:53 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:20 PM
UPDATED : நவ 21, 2026 10:53 PM ADDED : நவ 21, 2026 08:20 PM
லஷ்மி சுப்பிரமணியன். 'தி வீக்' ஆங்கில இதழின் சென்னை செய்திப்பிரிவு தலைவர்; தமிழ் செய்தி தொலைக்காட்சிகளில் உள்ளூர் அரசியல் முதல் உலக அரசியல் வரையிலான விவாதங்களில் கலந்து கொண்டு பேசக்கூடியவர்.
ஹெராயின் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக, லஷ்மி எழுதிய கட்டுரை, 'தி வீக்' இணையதளத்தில் வெளியானது. தன் கட்டுரையை அப்பட்டமாக காப்பி அடித்து அந்த செய்திக்கட்டுரையை லஷ்மி எழுதியிருப்பதாக, சுயாதீன பத்திரிகையாளர் சித்தார்த் பிரபாகர், எக்ஸ் தளத்தில் குற்றம் சாட்டினார்.
அவர் கூறியிருப்பதாவது:
கோபமும் ஏமாற்றமும் அடைகிறேன்: வருவாய் புலனாய்வு இயக்குனரகத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மிகப்பெரிய ஹெராயின் பறிமுதல் குறித்த எனது பிரத்யேக கட்டுரை, நேற்று ப்ரீ பிரஸ் ஜர்னல் இதழில் வெளியானது.
அதே செய்தியை, நேற்று மாலை 'தி வீக்' இதழுக்காக லஷ்மி சுப்பிரமணியன் அப்படியே நகலெடுத்து எழுதியுள்ளார்.
எனது கட்டுரையில் நான் குறிப்பிட்டிருந்த புலனாய்வு குறித்த நுணுக்கமான, பிரத்யேகத் தகவல்கள், அவரது கட்டுரையில் அப்படியே இடம்பெற்றுள்ளன.
இன்று காலை நான் அவரிடம் இது குறித்துச் சுட்டிக்காட்டிய பிறகு, அந்தக் கட்டுரை நீக்கப்பட்டுள்ளது.
தான் நகலெடுக்கவில்லை என்று லஷ்மி சுப்பிரமணியன் மறுத்தாலும், எனது கட்டுரையில் மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்த குறிப்பிட்ட சில தகவல்களை அவர் அப்படியே வார்த்தைக்கு வார்த்தை நகலெடுத்ததற்கான ஆதாரங்களை நான் அவரிடம் காட்டினேன்.
இந்தச் சம்பவம் எனக்கு மிகுந்த மனவேதனையை அளிக்கிறது.
இது குறித்து நான் 'தி வீக்' இதழ் நிர்வாகத்திடம் அதிகாரப்பூர்வமாகப் புகார் அளித்துள்ளேன்
இவ்வாறு சித்தார்த் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, லஷ்மி எழுதியதாக கூறப்படும் அந்த கட்டுரை, 'தி வீக்' இணைய பக்கத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது.
யார் இந்த லஷ்மி?
அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் (2018ம் ஆண்டு) கவர்னராக இருந்த பன்வாரிலால் புரோஹித், ராஜ்பவனில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். சந்திப்பின் முடிவில், லஷ்மி சுப்பிரமணியன் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளிக்க விரும்பாத புரோஹித், சிரித்தபடி அவரது கன்னத்தை தட்டி விட்டு சென்றார்.
'கவர்னரின் செயல் நாகரிகமற்றது' என்று லஷ்மி பதிவிட்டார்; புகார் கடிதமும் எழுதினார். கவர்னர் மன்னிப்பு கேட்டதுடன், 'கேள்வி நன்றாக இருந்ததால் என் பேத்தியை போல நினைத்து பாராட்டும் விதமாகவே அவ்வாறு செய்தேன்' என்று கூறியிருந்தார்.