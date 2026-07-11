கருணை அடிப்படையில் பணி: எதிர்க்கட்சிகளுக்கு செங்கோட்டையன் கேள்வி
கருணை அடிப்படையில் பணி: எதிர்க்கட்சிகளுக்கு செங்கோட்டையன் கேள்வி
UPDATED : ஜூலை 11, 2026 07:37 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:25 PM
UPDATED : ஜூலை 11, 2026 07:37 PM ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:25 PM
பெருந்துறை: ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தில் பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அப்போதைய அரசு பணி வழங்கியது குறித்து ஏன் யாரும் கேள்வி எழுப்பவில்லை என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறி உள்ளார்.
அவரது பேட்டி;
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அரசு பணி வழங்கியது சரியான நடவடிக்கை தான். மனிதாபிமானத்துடன் பணியாற்றும் போது இதுபோன்ற குறைபாடுகளை கூறுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
பொதுக் கூட்டத்தில் இதற்கு முன்பு இந்தியாவில் இப்படி 41 பேர் உயிரிழந்து உள்ளனரா? அதற்கு யார் காரணம்? அங்கே இருக்கிற போலீசார் சரியான இடத்தை வழங்கி இருக்க வேண்டும். மக்கள் இதுபோன்ற சமயங்களில் இருக்கின்ற போது ஒரே நேரத்தில் மக்கள் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்த வழிகள் ஏற்படுத்தி தந்திருக்க வேண்டும்.
இவர்களும் மனிதர்கள் தான். கருணை அடிப்படையில் வேலை வழங்கப்பட வேண்டியது தான். அதில் தவறில்லை. ஸ்டெர்லைட் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அரசு பணி கொடுக்க வில்லையா?
இவ்வாறு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார்.