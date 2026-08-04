லஞ்சம் கொடுத்தால் தான் பணிகள் நடக்கும்; கோவை மாநகராட்சியில் தி.மு.க., மேயர், கவுன்சிலர்கள் கறார்
லஞ்சம் கொடுத்தால் தான் பணிகள் நடக்கும்; கோவை மாநகராட்சியில் தி.மு.க., மேயர், கவுன்சிலர்கள் கறார்
ADDED : ஆக 04, 2026 07:48 AM
ADDED : ஆக 04, 2026 07:48 AM
கோவை: கோவை மாநகராட்சியில் தி.மு.க.,வினர் ஒப்பந்ததாரர்களிடம் லஞ்சம் கேட்டு பணி செய்ய விடாமல் தடுப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் கேட்டால் கொடுக்காதீர்கள். என் பெயரை சொல்லுங்கள் என்று முதல்வர் விஜய் துணிச்சலுடன் அறிவித்தார். கறை படிந்த அதிகாரிகளும், உள்ளாட்சி பிரமுகர்களும், முதல்வர் விஜயின் அறிவிப்பை அமல்படுத்த தடையாக உள்ளனர்.
'தி.மு.க., உள்ளாட்சி பிரமுகர்களால் மக்கள் பணி செய்ய முடிவதில்லை' என்று, அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் புகார் கூறினர். கோவை மாநகராட்சியில் மேயர் மற்றும் தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள், பணம் கொடுத்தால் தான் வேலை செய்ய முடியுமென நேரடியாக லஞ்சம் கேட்பதாக ஒப்பந்ததாரர்கள் கூறுகிறார்கள்.
மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்கள் கூறியதாவது: லஞ்சமில்லாத நிர்வாகம், வெளிப்படையான டெண்டர் முறையை மனதார வரவேற்கிறோம். த.வெ.க., ஆட்சிக்கு நல்ல பெயர் கிடைத்துவிடக்கூடாது என, தி.மு.க.,வினர் நினைக்கின்றனர். கோவை மாநகராட்சியில் கடந்த மார்ச் மாதம் கொடுத்த, ஒர்க் ஆர்டருக்கு இப்போதுவரை பணி செய்ய முடியவில்லை.
இரண்டு சதவீதம் கமிஷன் வேண்டும் என மேயர் அலுவலகத்தில் இருந்து நேரடியாக லஞ்சம் கேட்கிறார்கள். பணம் கொடுக்காததால் அவரது சொந்த வார்டில் சிமென்ட் சாலை பணி பெண்டிங்கில் உள்ளது. கவுன்சிலர்களும் ஒவ்வொரு பணிக்கு ஒரு தொகை கேட்கிறார்கள். சில கவுன்சிலர்கள் அதிகாரிகள் மூலம் பணம் கேட்கிறார்கள்.
கொடுக்காவிடில் பணி செய்யவிடாமல் தடுக்கிறார்கள். த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தி.மு.க.,வினர் பணம் கொடுக்கும் பணிக்கு மட்டுமே கவுன்சிலில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுமதி கொடுக்கின்றனர். இதனால் சாலை, அலுவலகங்கள் புனரமைப்பு, பொது கழிப்பறை பராமரிப்பு, சாக்கடை உள்ளிட்ட, 200க்கும் மேற்பட்ட பணி பெண்டிங்கில் உள்ளது' என்றனர்.
மேயர் ரங்கநாயகியிடம் கேட்டபோது, ''மற்ற வார்டுகளை பற்றி தெரியாது. என் வார்டில் எல்லா வேலையும் நடக்கிறது. அருகில் உள்ள ஸ்லம் ஏரியாவில் வடிகால் கட்ட வேண்டும். சிமென்ட் ரோடு போட்டால் வீணாகும் என்பதால் பணி நடக்கவில்லை. யாரிடமும் பணம் கேட்கவில்லை'' என்றார்.
லஞ்சம் கேட்கும் ஆடியோ மாநகராட்சி 57வது வார்டு தி.மு.க. கவுன்சிலர் சாந்தாமணி லஞ்சம் கேட்கும் ஆடியோ வெளியாகியுள்ளது. சாக்கடை பராமரிப்புக்கு ஒப்பந்தம் எடுத்த நிறுவனம், 'சகதிகளை எங்கு கொட்டுவது' என அவரிடம் கேட்டுள்ளனர்.
சாந்தாமணி: கவுன்சிலரை பார்க்கலையே. என்னை கவனிங்க. உடனே எந்த இடத்தில் கொட்டணும்னு சொல்றேன்.
ஒப்பந்ததாரர்: வேலை இன்னும் முடியவில்லையே மேடம்.
சாந்தாமணி: எங்களை பார்த்துட்டு தான் வேலையே செய்வாங்க. 25,000 ரூபாய் கொடுங்க.
இது குறித்து சாந்தாமணியிடம் கேட்டபோது, ''எனக்கு யாரும் பணம் கொடுக்கவில்லை. ஆரம்பத்தில் 2 சதவீதம் பணம் கொடுத்தனர்.
செந்தில் பாலாஜி வந்த பிறகு நின்றுவிட்டது. யாரிடமும் பணம் கேட்கவுமில்லை. கொடுக்கவுமில்லை,'' என்றார்.