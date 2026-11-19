உலக வங்கி கடன் கொடுத்த ரூ.15 கோடி மாயம்: செலவு கணக்கை தேடும் வளர்ச்சி குழும அதிகாரிகள்
உலக வங்கி கடன் கொடுத்த ரூ.15 கோடி மாயம்: செலவு கணக்கை தேடும் வளர்ச்சி குழும அதிகாரிகள்
ADDED : நவ 19, 2026 06:55 PM
ADDED : நவ 19, 2026 06:55 PM
தமிழகத்தில், வீட்டு வசதி கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டம், உலக வங்கி உதவியுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது. கடந்த, 2020ல் உலக வங்கி, இத்திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் அளித்தது.
இதில், வீட்டுவசதி, கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு பணிகளுக்காக, சி.எம்.டி.ஏ.,வுக்கு, 2022ல் 50 லட்சம் ரூபாய், 2023ம் ஆண்டு, 15 கோடி ரூபாய், கடன் தொகையாக வழங்கியது. வீட்டு வசதி கட்டமைப்பு மேம்பாடு, நிர்வாக நடைமுறைகள் மாற்றம் தொடர்பான பணிகளுக்காக, இத்தொகை வழங்கப்பட்டது. அதன் பின், 2024ம் ஆண்டு, இரண்டு தவணைகளில், தலா, 46.87 லட்சம் ரூபாய், உலக வங்கி கடனில் அசலும், தலா, 21 லட்ச ரூபாய் வட்டியாகவும் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், உலக வங்கி கொடுத்த கடன் தொகை, எதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது என்ற விபரம் இல்லை.
இது தொடர்பாக, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: உலக வங்கியிடம் இருந்து, சி.எம்.டி.ஏ., கடன் பெற்றது என்பதே, அதை திருப்பி செலுத்திய ஆவணங்கள் வாயிலாகத்தான் தெரிய வந்தது. உலக வங்கி கொடுத்த, 15.50 கோடி ரூபாய், எதற்காக செலவிடப்பட்டது என்பதற்கான, எந்த ஆவணமும், சி.எம்.டி.ஏ., வசம் இல்லை.
இத்தொகைக்கான செலவு, வேறு தலைப்புகளில் எழுதப்பட்டுள்ளதா என்று விசாரித்தபோதும் பதில் கிடைக்கவில்லை.
எந்த தலைப்பில் கடன் பெறப்பட்டதோ, அதே தலைப்பில் செலவு செய்யப்பட்டால்தான், கணக்குகளை தணிக்கை செய்ய முடியும். இதனால், கடன் தொகையை, திருப்பி செலுத்தும் பணிகள் தொடங்கினாலும், இத்தொகை எங்கு போனது என்பது புதிராக உள்ளது. இது குறித்து, சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள், பிரிவு வாரியாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.