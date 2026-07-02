உலகக் கோப்பையில் திரில்லர்! செனகலை வீழ்த்தி பெல்ஜியம் வெற்றி
உலகக் கோப்பையில் திரில்லர்! செனகலை வீழ்த்தி பெல்ஜியம் வெற்றி
ADDED : ஜூலை 02, 2026 04:59 AM
ADDED : ஜூலை 02, 2026 04:59 AM
சியாட்டில்: பிபா உலகக் கோப்பை தொடரின் 'ரவுண்ட் -32' சுற்றில், கடைசி கட்டத்தில், அடுத்தடுத்து கோல்கள் அடித்த பெல்ஜியம் அணி, செனகலை 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது.
செனகல் அதிரடி:
ஆட்டம் தொடங்கிய முதலே செனகல் வீரர்கள் ஆக்ரோஷமாக ஆடினர். ஆட்டத்தின் 24வது நிமிடத்தில் ஹபீப் தியாராவும், 51வது நிமிடத்தில் இஸ்மைலா சாரும் கோல் அடித்து, பெல்ஜியம் அணிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தனர். செனகல் 2-0 என முன்னிலை பெற்று வெற்றியை நெருங்கியது.
கடைசி 5 நிமிடம்:
தோல்வியின் விளிம்பில் இருந்த பெல்ஜியம் அணிக்கு மாற்று வீரராக களம் புகுந்த ரோமேலு லுகாகு, 86வது நிமிடத்தில் ஒரு மிரட்டலான கோல் அடித்து நம்பிக்கை தந்தார். அடுத்த 3 நிமிடங்களில் (89வது நிமிடம்) யூரி திலீமன்ஸ், அசாத்திய கோல் ஒன்றை அடித்து ஆட்டத்தை 2-2 என சமன் செய்தார். இதன் பின் ஆட்டம் கூடுதல் நேரத்திற்கு சென்றது.
வார் ட்விஸ்ட்:
கூடுதல் நேரத்தின் இறுதி நிமிடத்தில் (120+5 நிமிடம்) பெல்ஜியம் அணிக்கு சாதகமாக பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. நடுவரின் வார் தொழில்நுட்ப பரிசீலனைக்குப் பிறகு கிடைத்த இந்த தங்கமான வாய்ப்பை யூரி திலீமன்ஸ் கோலாக மாற்றி, 3-2 என்ற கணக்கில் பெல்ஜியத்திற்கு வரலாற்று வெற்றியை தேடித்தந்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் பெல்ஜியம் அணி, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றான ரவுண்ட்-16 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. தோற்ற செனகல், பரிதாபமாக தொடரிலிருந்து வெளியேறியது.