உலகின் மிக உயரமான ரயில் நிலையம்: சீனாவின் பெருமையை முறியடிக்க இந்தியா திட்டம்
உலகின் மிக உயரமான ரயில் நிலையம்: சீனாவின் பெருமையை முறியடிக்க இந்தியா திட்டம்
ADDED : நவ 05, 2026 03:56 PM
ADDED : நவ 05, 2026 03:56 PM
- சிறப்பு நிருபர்-
சீனாவின் டாங்குலா ரயில் நிலையம், தற்போது உலகின் மிக உயரமான ரயில் நிலையம் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது. இது கடல் மட்டத்தில் இருந்து 5,068 மீட்டர் (16,627 அடி) உயரத்தில் அமைந்துள்ளது.
இந்த பெருமையை முறியடிக்கும் வகையில், புதிய ரயில்நிலையம் ஒன்றை கட்டமைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது.
ஹமாச்சல பிரதேசத்தின் பிலாஸ்பூரில் இருந்து லடாக்கில் உள்ள லே வரை ரயில் பாதை அமைக்கும் விரிவான திட்ட அறிக்கையை ரயில்வேத்துறை தயாரித்துள்ளது.
இதில், கடல் மட்டத்தில் இருந்து 5,256 மீட்டர்( 17,244) உயரத்தில் லடாக்கின் லேயில் ரயில் நிலையம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு இருக்கிறது. இது அமையும் பட்சத்தில் இந்த ரயில் நிலையம் உலகின் மிக உயரமானது என்ற பெருமை கிடைக்கும். இத்திட்டத்திற்கு சுமார் ரூ.1.31 லட்சம் கோடி செலவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பிலாஸ்பூரில் இருந்து மணலி வழியாக லே வரை 489 கிலோ மீட்டர் தூரம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்ட இந்த ரயில் பாதையானது, சுந்தர்நகர், மண்டி உள்ளிட்ட பல முக்கிய நகரங்கள் வழியாக செல்லும்.
அதில் 270 கிலோ மீட்டர் தூரம் சுரங்கம் வழியாக அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. கடினமான புவியியல் அமைப்புகள், கடுமையான வானிலை, செங்குத்தான மலைச் சரிவுகள் மற்றும் அதிக உயரத்தில் பணி உள்ளிட்ட சவால்கள் இந்த திட்டத்தில் உள்ளன. தற்போதைக்கு திட்ட அறிக்கை மட்டுமே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.