நீதிமன்றத்தை ஏமாற்றுகிறீர்கள்: அவமதிப்பு வழக்கில் கெஜ்ரிவாலுக்கு ஐகோர்ட் கண்டிப்பு
நீதிமன்றத்தை ஏமாற்றுகிறீர்கள்: அவமதிப்பு வழக்கில் கெஜ்ரிவாலுக்கு ஐகோர்ட் கண்டிப்பு
ADDED : நவ 17, 2026 02:53 PM
ADDED : நவ 17, 2026 02:53 PM
- நமது டில்லி நிருபர் -
மதுபானக் கொள்கை வழக்கில் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை என்று டில்லி முன்னாள் முதல்வர் கெஜ்ரிவால், மணிஷ் சிசோடியா உட்பட 23 பேரை விசாரணை நீதிமன்றம் விடுவித்தது. தீர்ப்பை எதிர்த்து சிபிஐ தரப்பில் டில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.
சிபிஐ மனுவை நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா ஷர்மா விசாரிக்கக் கூடாது என கெஜ்ரிவால், மணிஷ் சிசோடியா மனு தாக்கல் செய்தனர். மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிபதி ஷர்மா, இந்த வழக்கில் இருந்து விடுவித்ததற்கு எதிராக சிபிஐ தாக்கல் செய்த மனுவை மற்றொரு அமர்வு விசாரிக்கும் என்று கூறினார்.
மேலும், தனக்கு எதிராக கெஜ்ரிவால் தரப்பினர் சமூக ஊடகங்களில் திட்டமிட்ட அவதூறு பிரசாரத்தை மேற்கொண்டதாக குற்றம்சாட்டினார். கெஜ்ரிவால், மணிஷ் சிசோடியா மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்கள் மீது நீதிபதி ஷர்மா குற்றவியல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கைகளை தொடங்கினார்.
இந்த வழக்கில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யும்படி, கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்டோருக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. ஆனால், அவர்கள் பதில் மனு தாக்கல் செய்யவில்லை. இந்த வழக்கு இன்று உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்டோர் பதில் மனு தாக்கல் செய்யாமல் ஏமாற்றுவதாக கண்டனம் தெரிவித்த உயர்நீதிமன்றம், இன்னும் மூன்று வாரத்திற்குள் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தவறினால், இந்த வழக்கில் பதில் மனு தாக்கல் செய்வதற்கான அவர்களின் உரிமை தானாகவே முடிவுக்கு வந்துவிடும் என எச்சரித்தது.