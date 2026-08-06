நீங்கள் அவை தலைவர் சிபிஆருக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது; கார்கேவுக்கு மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ பதிலடி
நீங்கள் அவை தலைவர் சிபிஆருக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது; கார்கேவுக்கு மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ பதிலடி
ADDED : ஆக 06, 2026 02:12 PM
ADDED : ஆக 06, 2026 02:12 PM
'நீங்கள் அவை தலைவர் சிபிஆருக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது. எதிர்க் கட்சித் தலைவரால் சபைக்கு நிபந்தனைகளை விதிக்க முடியாது' என ராஜ்யசபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் கார்கேவுக்கு மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
நமது நிருபர்
டில்லியில் நடந்த போராட்டங்களின் போது போலீசாரின் நடவடிக்கை குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்த நிலையில், இன்று (ஆகஸ்ட் 06) ராஜ்யசபாவில் எதிர்க்கட்சி மற்றும் ஆளும் கட்சி எம்பிக்களுக்கு இடையே காரசாரமான வாக்குவாதம் நடைபெற்றது.
அவையில், எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் பிரதமர் மோடியையும், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவையும் குறிவைத்து முழக்கங்களை எழுப்பி, அவர்கள் சபைக்கு வந்து தங்கள் விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர்.
இந்தக் குழப்பமான சூழலுக்கு மத்தியில், உள்துறை அமைச்சரை ராஜ்யசபாவுக்கு வரவழைத்து விளக்கம் அளிக்குமாறு, அவை தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் உத்தரவிட வேண்டும் என கார்கே வலியுறுத்தினார்.
இதற்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கடந்த ஏழு நாட்களாக இதே விஷயத்தை எழுப்பி வருவதாகவும், அத்தகைய உத்தரவை விதிமுறைகள் அனுமதிக்கவில்லை என்றும் கூறி மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
எதிர்க்கட்சி எந்த விதியையும் மேற்கோள் காட்டவில்லை. நீங்கள் அவை தலைவருக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது, கோரிக்கைகளை மட்டுமே முன்வைக்க முடியும், கட்டளையிட முடியாது. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவியை கார்கே தவறாகப் பயன்படுத்துகிறார். எதிர்க்கட்சியால் ஒரே பிரச்னையை மீண்டும் மீண்டும் எழுப்ப முடியாது.
எதிர்க்கட்சி எந்த விதியையும் மேற்கோள் காட்டவில்லை; காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் எதையும் கற்றுக்கொள்வதில்லை, ஏனெனில் அவர்களின் தலைமை அவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கவில்லை. இவ்வாறு ராஜ்யசபாவில் கார்கேவுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் கிரண் ரிஜிஜு கூறினார்.