தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/இளம் விஞ்ஞானி டாக்டர் அகன்ஷா சிங் சாதனை; ஒரே ஆண்டில் 3 தேசிய விருதுகளை வென்று அசத்தல்!

இளம் விஞ்ஞானி டாக்டர் அகன்ஷா சிங் சாதனை; ஒரே ஆண்டில் 3 தேசிய விருதுகளை வென்று அசத்தல்!

இளம் விஞ்ஞானி டாக்டர் அகன்ஷா சிங் சாதனை; ஒரே ஆண்டில் 3 தேசிய விருதுகளை வென்று அசத்தல்!

3

ADDED : ஆக 09, 2026 01:53 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

3

ADDED : ஆக 09, 2026 01:53 PM

3
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

நமது சிறப்பு நிருபர்

சி.எஸ்.ஐ.ஆர்.- மருத்துவம் மற்றும் நறுமணப் பயிர்கள் மத்திய நிறுவனம், 2026ம் ஆண்டுக்கான இளம் விஞ்ஞானியாக, டாக்டர் அகன்ஷா சிங்கை தேர்வு செய்துள்ளது. இது, வேளாண் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்காக இந்தாண்டில் இவர் பெறும் மூன்றாவது தேசிய விருதாகும்.

சி.எஸ்.ஐ.ஆர்.- மருத்துவம் மற்றும் நறுமணப் பயிர்கள் மத்திய நிறுவனத்தில் வேளாண் ஆராய்ச்சியாளராக டாக்டர் அகன்ஷா சிங், 39, பணிபுரிந்து வருகிறார். தாவரவியலில் பிஎச்டி பட்டம் பெற்ற இவர் பயிர் பாதுகாப்பு மற்றும் பயிர் உற்பத்திப் பிரிவுகளில் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்.

இவர், 2026ம் ஆண்டுக்கான இளம் விஞ்ஞானியாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். வேளாண் அறிவியல் மற்றும் நிலையான பயிர் ஆராய்ச்சிக்கு அவர் ஆற்றி வரும் பங்களிப்பை கவுரவிக்கும் வகையிலான இந்த விருது, 2026ம் ஆண்டு டிசம்பரில் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் நடக்கும் கருத்தரங்கில் வழங்கப்படும்.

வேளாண் ஆராய்ச்சிக்காக இந்தாண்டில் அகன்ஷா பெறும் மூன்றாவது தேசிய விருது இதுவாகும். 2026ம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், அவர் இந்திய தேசிய இளம் அறிவியல் கழகத்தின் (INYAS) உறுப்பினராகவும், இந்திய தேசிய அறிவியல் கழகத்தின் (INSA) இளம் இணை உறுப்பினராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us