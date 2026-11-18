என்ன விலை கொடுத்தாவது போதை பழக்கத்திற்கு இளைஞர்கள் அடிமையாவதை தடுக்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடி
என்ன விலை கொடுத்தாவது போதை பழக்கத்திற்கு இளைஞர்கள் அடிமையாவதை தடுக்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடி
ADDED : நவ 18, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:06 PM
- நமது டில்லி நிருபர்-
பிலிப்பைன்ஸ் பயணத்தை முடித்துக் கொண்ட பிரதமர் மோடி டில்லி திரும்பினார். காலை அவரது தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடந்தது.
இக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உருக்கமுடன் பேசியதாக இந்தியா டுடே வெளியிட்ட செய்தி:
டில்லி பாரத் மண்டபத்தில் 3.5 மணி நேரம் இக்கூட்டம் நடந்தது. போதை புழக்கம், வறுமை ஒழிப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.போதை பழக்கம் குறித்து பேசும்போது பிரதமர் மோடி உணர்ச்சிவசப்பட்டு பேசினார்.
அவர் பேசுகையில்,'' போதை பழக்கத்திற்கு இளைஞர்கள் அடிமையாவதை என்ன விலை கொடுத்தாவது தடுக்க வேண்டும். நக்சலைட் பிரச்னையை ஒழிக்க முடிந்த தேசத்தால் போதை பழக்கத்தையும் ஒழிக்க வேண்டும். நக்சலைட் பிரச்னை மீண்டும் தலைதூக்க அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் அனுமதிக்கக்கூடாது. இதுவரை அடைந்த முன்னேற்றத்தை தொடர்ந்து தக்க வைக்க வேண்டும்,''என வலியுறுத்தினார்.
''நாட்டில் வறுமையில் இருந்து 50 கோடி பேர் மீட்கப்பட்டனர். அதேநேரத்தில் அவர்கள் மீண்டும் வறுமைக்குள் செல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதை சவாலாக எடுக்க வேண்டும்,' இதற்காக இந்தியர்கள் மத்தியில் சேமிப்பு பழக்கத்தை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். இந்திய சமூகம் , ' சாப்பிட்டு, குடித்து, மகிழ்ச்சி' என்ற அணுகுமுறையால் இயங்கவில்லை. மாறாக பாரம்பரியமாக சேமிப்புக்கே முக்கியத்துவம் அளித்து வந்தது. மக்களின் நிதி எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் இந்த பழக்கத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தினார். இவ்வாறு அந்த செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது.