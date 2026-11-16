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- நமது நிருபர் -
மதுரை பைபாஸ் சாலையில் உள்ள பிரபல நகைக்கடையில், பல கோடி மதிப்பிலான தங்கம், வைர நகைகளை, நவ., 12ல் கொள்ளையடித்த கொள்ளையன் நிஷாந்தை, பிடிக்க, 9 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
போலீசார், நிஷாந்தின் காதலியும், சமூகவலைதளமான 'இன்ஸ்டா' பிரபலமான மீனாட்சி, 24, தகவல்படி, நிஷாந்த்திற்கு சொந்தமாக, மாடக்குளத்தில் உள்ள நிலத்தில், புதைத்து வைத்திருந்த, 5 கிலோ நகைகளை, மீட்டனர்.
நிஷாந்த் தந்தை சுரேஷ், 54, மீனாட்சி ஆகியோரை கைது செய்த நிலையில் நிஷாந்தை தேடி வந்தனர். தருமபுாி மாவட்டம் தேசம்பட்டி பகுதியில் தனிப்படை போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
மதுரை தனிஷ்க் நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்த யூடியூபர் நிஷாந்த் கைது
மதுரை தனிஷ்க் நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்த யூடியூபர் நிஷாந்த் கைது
UPDATED : நவ 16, 2026 01:22 PM
ADDED : நவ 16, 2026 11:14 AM
UPDATED : நவ 16, 2026 01:22 PM ADDED : நவ 16, 2026 11:14 AM
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- நமது நிருபர் -
மதுரை பைபாஸ் சாலையில் உள்ள பிரபல நகைக்கடையில், பல கோடி மதிப்பிலான தங்கம், வைர நகைகளை, நவ., 12ல் கொள்ளையடித்த கொள்ளையன் நிஷாந்தை, பிடிக்க, 9 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
போலீசார், நிஷாந்தின் காதலியும், சமூகவலைதளமான 'இன்ஸ்டா' பிரபலமான மீனாட்சி, 24, தகவல்படி, நிஷாந்த்திற்கு சொந்தமாக, மாடக்குளத்தில் உள்ள நிலத்தில், புதைத்து வைத்திருந்த, 5 கிலோ நகைகளை, மீட்டனர்.
நிஷாந்த் தந்தை சுரேஷ், 54, மீனாட்சி ஆகியோரை கைது செய்த நிலையில் நிஷாந்தை தேடி வந்தனர். தருமபுாி மாவட்டம் தேசம்பட்டி பகுதியில் தனிப்படை போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.